LEGO Star Wars : Castaways construit quelque chose de grand sur Apple Arcade aujourd’hui

L’attente est terminée! Les fans de LEGO et de Star Wars vont se régaler avec LEGO Star Wars : Castaways maintenant disponible en téléchargement sur l’App Store. Le nouveau jeu, une exclusivité Apple Arcade, peut être joué sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV.

Téléchargeable gratuitement pour les abonnés Apple Arcade et Apple One, LEGO Star Wars : Castaways voit les joueurs « une nouvelle planète mystérieuse et rencontrer de nouveaux amis en cours de route ». Je suis déjà vendu !

Construisez votre propre figurine LEGO dans le jeu à partir de centaines de pièces LEGO dans un nouveau jeu Star Wars sur Apple Arcade. Découvrez un monde secret, qui abrite désormais d’autres naufragés, et construisez une vie dans cette nouvelle maison ! Explorez une nouvelle île, rencontrez de nouveaux personnages, affrontez des Microfighters et organisez même une soirée dansante sur l’île ! Faites équipe ou jouez en solo et plongez-vous dans des simulations, enregistrées par la technologie d’une civilisation ancienne, couvrant des moments à travers l’univers de Star Wars. Affrontez des ennemis, résolvez des énigmes, développez vos compétences dans des arènes de combat et apprenez à piloter à travers des simulations de vol ! Découvrez des mystères et découvrez une menace croissante pour la vie sur la planète.

L’équipe sociale d’Apple Arcade a commencé à exciter tout le monde hier, mais c’est aujourd’hui le plus gros – vous pouvez aller chercher LEGO Star Wars : Castaways dès maintenant !

Une. Suite. Jour. Préparez-vous à faire équipe et à nettoyer les archives de la corruption demain avec LEGO Star Wars : Castaways ! Votre voyage vous attend : https://t.co/ZZJPRsty95 pic.twitter.com/PvA2gYN4xb – Apple Arcade (@AppleArcade) 18 novembre 2021

Le développeur Gameloft dit que nous pouvons nous attendre à « rencontrer un groupe florissant de naufragés sur une planète secrète abandonnée depuis longtemps », avant de personnaliser notre « personnage LEGO Star Wars unique à partir de centaines de pièces de collection ». Considérant le fait que les abonnés Apple Arcade peuvent le télécharger gratuitement, qu’attendez-vous ?

Si vous souhaitez améliorer votre expérience de jeu Apple Arcade, consultez notre liste des meilleurs contrôleurs de jeu pour les jeux mobiles.

Jouez !

Arcade aux pommes

Jeux illimités, prix unique

Apple Arcade propose plus d’une centaine de jeux premium et d’autres sont ajoutés régulièrement chaque semaine. Il y en a pour tous les goûts, et cela ne coûte que 5 $ par mois pour tout ce que vous pouvez jouer !

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Du bureau de l’éditeur

Récapitulatif Nintendo: les Game Awards snobent les gros titres et la trilogie GTA craint

Plusieurs choses se sont produites cette semaine, notamment la révélation des nominés aux Game Awards et plusieurs jeux Nintendo encore une fois snobés. Dans d’autres nouvelles de Nintendo, Switch est un article de vacances chaud, la GTA Trilogy Definitive Edition est un gâchis chaud, Twitch est venu sur l’eShop, Pokémon sorti, et plus encore.