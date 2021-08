LEGO Star Wars : la “première mondiale” de la saga Skywalker diffusée à la Gamescom

Image : Jeux TT

La sortie très attendue LEGO Star Wars : La saga Skywalker a été retardé (encore) en avril, mais il semble que TT Games nous en montrera bientôt un peu plus.

Selon Geoff Keighley, un nouveau look “première mondiale” du prochain jeu Lego Star Wars sera présenté lors de la soirée d’ouverture en direct de la Gamescom, qui aura lieu la semaine prochaine, le 25 août. Espérons que la bande-annonce verrouille une date de sortie.

Mercredi! Ne manquez pas un nouveau look en première mondiale à LEGO Star Wars : The Skywalker Saga (@LSWGame)@gamescom Opening Night Live, en streaming à 11h PT / 14h HE / 19h BST / 20h CEST.

Connectez-vous sur https://t.co/FjoDbKUBkl pic.twitter.com/NLxX6vaFvb

– Geoff Keighley (@geoffkeighley) 20 août 2021