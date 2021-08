LEGO Star Wars : La saga Skywalker est désormais prévue pour le printemps 2022

in

Nous sommes nombreux à aimer les jeux LEGO, et LEGO Star Wars : La saga Skywalker a longtemps figuré en bonne place sur de nombreuses listes de souhaits. Il est difficile de résister à un jeu incorporant les 9 films principaux dans le style LEGO, même s’il comprend des sections de The Rise of Skywalker. Ces franchises ont été combinées plusieurs fois auparavant, bien sûr, mais cela semble certainement être le mariage ultime des deux.

Malheureusement, il a eu plusieurs retards en 2020/2021, mais comme promis, il a figuré dans la vitrine Gamescom Opening Night Live avec une nouvelle bande-annonce élégante et une nouvelle fenêtre de sortie – il est maintenant prévu pour le printemps 2022.

Bien que les images soient naturellement de la version PC / meilleure, nous espérons que l’édition Switch sera un bon effort; TT Games parlait de ses performances dès décembre 2019.

Donc, celui-ci approche apparemment enfin de la ligne d’arrivée – prévoyez-vous de le récupérer sur Switch?