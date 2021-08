Lego Star Wars : The Skywalker Saga a une nouvelle date de sortie (et une excellente bande-annonce)

L’émission Opening Night Live de la Gamescom 2021 a livré la marchandise aux fans de Star Wars, qui ont finalement eu un nouvel aperçu tant attendu de Lego Star Wars: The Skywalker Saga – ainsi qu’une fenêtre de sortie révisée pour le jeu deux fois retardé.

Désormais disponible sur Xbox Series X / S, PS5, PS4, Xbox One et PC au printemps 2022, le jeu permet aux joueurs d’explorer les neuf épisodes de la saga principale de Star Wars sous une forme brique.

Des batailles de vaisseaux spatiaux au toilettage de Wookie, jetez un œil à la nouvelle bande-annonce de Lego Star Wars : The Skywalker Saga ci-dessous :

Un voyage tant attendu à l’autre bout de la galaxie

Nous avions commencé à penser que Lego Star Wars: The Skywalker Saga était aussi mort que Greedo, mais sa projection en direct de la Gamescom Opening Night était impressionnante et pleine de plaisir.

Prenant encore une fois une interprétation humoristique de l’univers de George Lucas, c’était formidable de voir des scènes comme la bataille finale d’Anakin et Obi-Wan sur Mustafar et l’entraînement de Luke sur Degobah rendus en brique.

Ce qui est le plus excitant, c’est un aperçu des mécanismes du monde ouvert pour le jeu. Bien que certaines pièces de théâtre (telles que les combats d’étoiles et les batailles d’arène) semblent plus scénarisées, il semble également y avoir des zones de hub largement ouvertes à explorer. Un aperçu de Luke Skywalker ouvrant une carte des étoiles pour sauter dans une autre partie de la galaxie suggère qu’il s’agit peut-être d’un jeu bien plus important que n’importe quelle adaptation Lego que nous avons vue auparavant – et qui aura valu la peine d’attendre.