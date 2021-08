Lego Star Wars: The Skywalker Saga arrive maintenant au printemps 2022

Lego Star Wars : La Saga Skywalkera obtenu une toute nouvelle bande-annonce à la gamescom Opening Night Live, alors c’est officiel : le titre n’est pas mort !.

La bande-annonce de Lego Star Wars: The Skywalker Saga nous a également présenté une nouvelle fenêtre de sortie pour le jeu – vous pouvez vous attendre à ce qu’il arrive dans Printemps 2022.

Le jeu vous permettra d’incarner plus de 300 personnages incroyables de toute la propriété intellectuelle de Star Wars. Vous voulez faire des ravages en tant que Babu Frik ? Vas-y.

Les informations sur The Skywalker Saga sont minces, voire inexistantes, depuis presque un an maintenant. La dernière fois que nous l’avons vu, c’était en août 2020 (et c’est en grande partie parce que le jeu a été retardé plusieurs fois depuis sa première révélation). Après son retard initial, la date de sortie a été déplacée au printemps 2021, avant d’être à nouveau retardée. Maintenant, nous voyons le jeu viser près d’un an après cette première fenêtre.

Notre ancien rédacteur en chef adjoint, Kirk McKeand, a vu The Skywalker Saga en 2019 et était satisfait de la façon dont il a évolué en un jeu bac à sable plus ouvert.

Lego Star Wars : The Skywalker Saga comprend les trois trilogies et vous permet de jouer à travers les neuf films. Vous pourrez passer d’une époque à l’autre à votre guise et jouer à n’importe quelle époque de la série qui vous intéresse le plus.

Le jeu est en développement pour PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et Switch.