LEGO Star Wars: The Skywalker Saga pour PS4 et PS5 – Tout ce que vous devez savoir

La récente résurgence de Star Wars (grâce à l’acquisition de la franchise par Disney) dirigée par The Mandolorian et la nouvelle suite de la trilogie de films a provoqué une explosion du nombre de fans de Star Wars dans la galaxie. Beaucoup de ces nouveaux fans n’ont pas grandi sur le Star Wars original, mais cette génération de jeunes peut encore en faire l’expérience autrement. Lorsqu’un film daté ne le coupe tout simplement pas, les jeux vidéo peuvent intervenir pour vous aider. C’est exactement ce que vise LEGO Star Wars: The Skywalker Saga.

Et soyons honnêtes. Les adultes adorent aussi la série de jeux vidéo LEGO. Je suis sûr que ce sera sur ma liste personnelle des meilleurs jeux PS4.

Les neuf films

LEGO Star Wars: La saga Skywalker

Une galaxie loin, très loin

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga sera le premier jeu à compiler les neuf entrées principales de la série dans un seul package. Incarnez différents personnages de Star Wars tout en découvrant l’histoire dans ce récit léger.

Quoi de neuf avec LEGO Star Wars: The Skywalker Saga?

Mise à jour du 2 avril 2021: TT Games a annoncé que LEGO Star Wars: The Skywalker Saga a été retardé.

TT Games ne pourra pas faire la date de sortie du printemps 2021 comme prévu précédemment. Le développeur n’a pas non plus donné de nouvelle date de lancement.

Qu’est-ce que LEGO Star Wars: The Skywalker Saga?

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga est un prochain jeu vidéo qui adapte les neuf principaux films Star Wars qui comprennent la saga Skywalker: la trilogie originale, la trilogie prequel et la trilogie suite.

La menace fantôme (1999) L’attaque des clones (2002) La vengeance des Sith (2005) Un nouvel espoir (1977) L’Empire contre-attaque (1980) Le retour des Jedi (1983) Le réveil de la force (2015) Le dernier Jedi ( 2017) La montée de Skywalker (2019)

Selon l’éditeur Warner Bros.Interactive, les neuf films seront compilés dans un tout nouveau package de jeu vidéo, un peu comme LEGO Star Wars: The Complete Saga, qui regroupait des niveaux basés sur les trilogies originales et précédentes.

Jusqu’à présent, nous savons qu’il y aura un total de 45 niveaux, chaque épisode recevant chacun cinq missions d’histoire. Les versions précédentes de ce jeu comprenaient un hub principal où les personnages sautaient pour expérimenter des missions distinctes. Ce jeu sera configuré de la même manière, mais aura un hub spécifique pour chaque épisode plutôt que de simplement partager un hub pour tous les épisodes.

Si vous vous demandez si vous pourrez ou non jouer en tant que vos personnages Star Wars préférés qui apparaissent dans l’histoire principale de Skywalker, les chances sont assez élevées. Il y aura plus de 500 personnages jouables parmi lesquels choisir. Je sais que je suis ravi de courir comme Boba Fett, Dark Maul et Han Solo, entre autres.

Qui crée LEGO Star Wars: The Skywalker Saga?

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga est développé par Traveller’s Tales dans le nouveau moteur de la société connu chez NTT et sera publié par Warner Bros.Interactive Entertainment plutôt que par un éditeur Disney.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga adaptera-t-il d’autres films Star Wars?

Il ne semble pas qu’il adaptera d’autres films Star Wars autres que les neuf principaux épisodes. Les films d’anthologie Rogue One et Solo seront laissés de côté car ils ne sont pas directement liés au voyage de la famille Skywalker.

Qu’en est-il de la version PS5 de LEGO Star Wars: The Skywalker Saga?

Le magazine officiel PlayStation a révélé que la version PS5 de LEGO Star Wars: The Skywalker Saga ne prend pas en charge le retour haptique du contrôleur DualSense. Cela signifie que la résistance à la gâchette que les joueurs ressentent en faisant des choses comme dessiner un arc dans d’autres jeux ne sera pas quelque chose qu’ils connaîtront avec The Skywalker Saga. Le jeu sera toujours jouable sur PS5, bien sûr.

À quoi puis-je m’attendre du gameplay de LEGO Star Wars: The Skywalker Saga?

Source: Jeux WB

Bien que sa bande-annonce n’ait montré aucun gameplay réel, vous pouvez probablement vous attendre à ce qu’il joue de la même manière que les précédents jeux LEGO Star Wars. Vous parcourrez des niveaux basés sur des parties emblématiques de chaque film et les compléterez en explorant, en résolvant des énigmes et en construisant des outils LEGO pour progresser. Et comme il s’agit d’un jeu Star Wars, vous pourrez sûrement participer à des duels au sabre laser et utiliser vos pouvoirs de Force.

Le développeur n’a pas révélé les nouveaux mécanismes de jeu, le cas échéant, qui feraient leur chemin dans LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, mais le studio a déclaré que les fans auraient «une liberté totale pour explorer la galaxie LEGO Star Wars». Et le meilleur de tous, The Skywalker Saga mettra en vedette des centaines de personnages jouables avec une énorme quantité de contenu.

Les joueurs pourront-ils piloter un chasseur TIE, un X-wing ou le Millennium Falcon?

Source: Jeux TT

Nous ne connaissons pas encore toutes les spécificités du jeu, cependant, le site Web de TT Games montre une image d’un X-wing Starfighter qui semble impliquer que les joueurs pourront le piloter. Honnêtement, ce serait juste une grave erreur et une déception si vous ne pouviez pas également piloter le Millenium Falcon.

Nous savons avec certitude qu’il y aura du podracing sur Tatooine et la possibilité de gérer un snowpeeder de l’Alliance sur Hoth, il ne semble donc vraiment pas hors de question que des batailles spatiales réelles existent également.

Est-ce que ça va refaire le précédent LEGO Star Wars: The Complete Saga?

Source: LEGO

Le jeu vidéo LEGO Star Wars: The Complete Saga, sorti à l’origine il y a plus de dix ans, n’est pas seulement jeté dans The Skywalker Saga et porté dessus. The Skywalker Saga est un jeu complètement nouveau, et pour la première fois, les fans peuvent entrer à tout moment dans la chronologie de la franchise, qu’ils veuillent commencer avec The Phantom Menace ou passer jusqu’au dernier Jedi.

The Force Awakens a été adapté dans un jeu LEGO il y a quelques années, mais il est également complètement refait à partir de zéro pour The Skywalker Saga. Le film Last Jedi n’a jamais reçu d’équivalent de jeu vidéo LEGO, ce sera donc la première fois qu’il sera adapté de cette manière.

Bonus de précommande LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

Source: GameSpot

Le site Web de Best Buy indique qu’il offre un Steelbook exclusif à quiconque précommande LEGO Star Wars: The Skywalker Saga. Donc, si vous souhaitez obtenir un objet de collection spécial supplémentaire, vous voudrez commander le jeu dès que possible.

Ce steelbook représente un LEGO Han Solo enfermé dans de la carbonite et convient parfaitement au jeu. Si vous êtes un collectionneur de Star Wars ou de jeux vidéo, le steelbook sera une raison suffisante pour précommander le jeu dès que possible. Compte tenu de la popularité des jeux LEGO Star Wars passés, ces steelbooks ne dureront probablement pas longtemps.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga Édition Deluxe

Source: Starwars.com

Le LEGO Star Wars: The Skywalker Saga Deluxe Edition comprendra Dark Vador sur la couverture et sera livré avec une housse qui, une fois retirée, enlèvera le masque de Vader. Les éléments suivants sont inclus dans l’édition Deluxed:

Luke Skywalker exclusif avec figurine LEGO au lait bleu LEGO Star Wars: The SkyWalker Saga Collection de personnages du jeu de base avec six packs de personnages

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga Date de sortie

Merci à tous nos fans pour votre patience. pic.twitter.com/tCDV9Ikftd – TT Games (@TTGames) 2 avril 2021

Le 2 avril 2021, TT Games a annoncé qu’il ne serait pas en mesure de fixer sa date de sortie au printemps 2021. Le lancement du jeu a été retardé et aucune nouvelle date de sortie n’a été donnée. Nous mettrons à jour lorsque nous en saurons plus.

Le jeu sera disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S, Nintendo Switch et PC. Vous pouvez le pré-commander aujourd’hui.

