Lego Star Wars : The Skywalker Saga sera de retour à la gamescom

Lego Star Wars : La Saga Skywalker n’est pas mort, même s’il a été retardé plusieurs fois. À la gamescom Opening Night Live cette semaine, nous avons enfin un nouveau regard sur le jeu.

L’animateur Geoff Keighley a partagé la nouvelle sur Twitter, révélant que nous aurons droit à une nouvelle bande-annonce du jeu.

Mercredi! Ne manquez pas un nouveau look en première mondiale à LEGO Star Wars : The Skywalker Saga

Les nouvelles de The Skywalker Saga ont été minces, voire inexistantes ces derniers mois. La dernière fois que nous l’avons vu, c’était en août de l’année dernière, par exemple. Après son retard initial, la date de sortie a été déplacée à ce printemps, avant d’être à nouveau retardée.

Notre ancien rédacteur en chef adjoint, Kirk McKeand, a vu The Skywalker Saga en 2019 et était satisfait de la façon dont il a évolué en un jeu bac à sable plus ouvert.

Nous ne savons toujours pas quand le jeu sortira, alors j’espère que l’émission de cette semaine aura une date.

Lego Star Wars: The Skywalker Saga, comme son nom l’indique, englobe les trois trilogies – neuf films. Vous pourrez passer d’une époque à l’autre à votre guise. Le jeu est en développement pour PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et Switch.