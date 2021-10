Lego Super Nintendo se transforme en une équipe de robots super cool

Lève-toi, Super Famitron. Gif : Baron von Brunk / Kotaku

Construire un modèle Lego d’une console Super Nintendo, avec des boutons coulissants et un bouton d’éjection à ressort, est assez impressionnant. Construire une Lego SNES, deux manettes filaires et une cartouche de jeu, chacune pouvant se transformer en robot sans remontage ? Cela prend un maître Lego.

Nous couvrons le travail d’un tel maître Lego depuis plus d’une décennie maintenant. Julius von Brunk, également connu sous le nom de Baron von Brunk, transforme des consoles de jeux en Transformers en utilisant des briques Lego depuis des années. Nous avons présenté son robot Nintendo 64 en 2013. Un an plus tard, il est revenu avec une Game Boy Advance colorée et transformable. Assistez maintenant à sa plus grande création à ce jour.

À première vue, ce n’est rien de plus qu’un modèle Super Nintendo très bien construit, complet avec une cartouche de jeu Polybius et une paire de contrôleurs, un pour Super NES et un pour Super Famicom.

Un examen plus attentif montre plus de détails. Les boutons violets de la console glissent en fait dans de petites pistes. Le bouton d’éjection ne fait pas sortir la cartouche, mais il peut être enfoncé comme la vraie.

Les contrôleurs de jeu se branchent en fait sur la console à l’aide de petits ports recréés conçus par von Brunk.

La cartouche, qui s’insère dans une fente de la console, peut être retirée et jouée avec. Notez le logo « Super Famitron » sur l’étiquette.

C’est une construction très cool. Ensuite, il fait beaucoup, beaucoup plus frais. Chacun des quatre composants, la console, les deux contrôleurs et la cartouche, sont conçus de manière à pouvoir passer rapidement des produits de divertissement interactifs aux robots prêts au combat. Il n’est pas nécessaire de retirer des pièces et de les rattacher, ni de reconstruire des éléments Lego. En utilisant une combinaison de bits Lego normaux, de quelques pièces Technic et de quelques têtes de singes de la ligne animalière Lego Chima, Baron von Brunk a créé l’équipe ultime de Lego SNES Transformer.

Rencontrez Super Famitron et ses serviteurs, Polybius, Simian Kong et Primal Kong. Super Famitron est un robot tellement gros et encombrant qu’il a un peu de mal à se tenir debout. Ses sbires, inspirés du bien-aimé Decepticon Soundwave et de ses cassettes, sont d’adorables petits robots, prêts à faire les enchères de leur patron.

En raison de la nature de la Super Nintendo, Super Famitron est un peu monochrome, mais les détails que von Brunk a travaillés dans la forme du robot sont remarquables. Les canons montés sur les épaules, les doigts articulés, j’aime particulièrement la façon dont sa poitrine s’ouvre pour révéler sa tête de robot géante.

Vous voulez savoir comment le baron von Brunk a conçu et construit Super Famitron et ses amis ? Le bon baron a posté une longue vidéo sur sa chaîne YouTube, détaillant les défis de la création de cette équipe de robots et comment il les a surmontés, comme éviter d’avoir le bouton d’éjection sur l’entrejambe de la forme du robot, ce qui aurait été hilarant.

Vous voulez voir plus de créations Lego du Baron von Brunk, y compris plus de photos de Super Famitron ? Découvrez son Flickr, qui est toujours une chose apparemment, ou son Instagram, qui est la version la plus récente et la plus cool de Flickr. Et si vous êtes très chanceux, vous pourriez même tomber sur des instructions sur la façon de construire vos propres contrôleurs et cartouches de transformation.