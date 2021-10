Lego transmet l’incroyable légende de l’ensemble de jeu du château d’Hyrule de Zelda

Lego Ideas, la plate-forme où les fans peuvent concevoir des ensembles Lego puis les voir sous licence et vendus dans les magasins, nous a donné des constructions fantastiques au fil des ans. Malheureusement, ce grand ensemble du château d’Hyrule n’en fera pas partie.

Il y a quelques obstacles qu’un projet doit franchir avant d’être approuvé par Lego. La première est qu’il doit obtenir plus de 10 000 votes des membres de la communauté. Ensuite, il doit être sélectionné par des juges parmi un groupe de tous les jeux qui ont réussi à atteindre ce seuil. Ensuite, il doit effectivement recevoir le feu vert de la licence, ce que de nombreux gagnants d’idées ont dans le passé (de Ghostbusters à Friends).

Le château d’Hyrule d’Artem Biziaev a obtenu la partie des 10 000 votes, mais il ne figurait pas parmi les gagnants annoncés dans le blog de Lego de la semaine dernière. On ne sait pas à quel obstacle ultérieur il est tombé, mais étant donné la qualité de la construction, il ne me semble pas scandaleux de deviner que le problème était la licence, le partenariat Lego actuel de Nintendo résultant en des ensembles qui, bien qu’uniques à leur manière , ne sont pas aussi traditionnels que cela.

Ce qui est une putain de honte ! Je ne suis vraiment fan d’aucun des ensembles Nintendo x Lego existants, car – appelez-moi à l’ancienne ici – tout ce que je voulais de l’accord était les ensembles de jeu Lego traditionnels. Des lieux et des personnages que nous aimons tous, recréés dans le style emblématique de Lego. Je pensais à un ensemble de jeu Peach’s Castle, un village Animal Crossing, un grand… eh bien, le château d’Hyrule, tous peuplés de petites figurines Nintendo.

Puisque cela ne se produit pas, tout ce que nous avons, ce sont les images de Biziaev pour continuer, révélant ses plans pour tout, des trésors cachés à une transformation à part entière après la prise de contrôle d’Ocarina of Time par Ganon.

Pendant que nous sommes sur le sujet, la dernière série d’annonces d’idées a également montré que Lego et/ou Nintendo ont également transmis des ensembles basés sur Animal Crossing et Metroid, tandis qu’une version de Among Us a également manqué.