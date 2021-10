Legoland révèle une nouvelle attraction prometteuse

‘LEGO Batman 2’ officiellement annulé, voici pourquoiLegoland continue de s’étendre, le parc à thème Winter Haven, qui se dresse sur le terrain de l’ancien Cypress Gardens célébré au milieu de son 10e, a une nouvelle attraction, Pirate River Quest, rapporte Theme Park Insider. Selon le rapport, l’attraction « embarquera avec un équipage tapageur de pirates Lego sur ordre du capitaine pour explorer les eaux troubles et récupérer le trésor perdu, volé par une troupe de singes espiègles », déclare le représentant de l’attraction Fkorida. Ils ajoutent qu’ils souhaitent que les clients: « Voyagez à travers les eaux inexplorées des légendaires Cypress Gardens et découvrez les secrets protégeant ses canaux, alors que cette toute nouvelle histoire se déroule brique par brique dans une chasse au trésor familiale. »

L’attraction, Pirate River Quest, ouvrira ses portes en 20211. Pour ceux intéressés par des billets à prix réduit pour le parc à thème de Legoland Florida, ils demandent aux invités de visiter leur site en ligne, la page officielle des billets de Legoland en Floride.

Legoland, une chaîne familiale de parcs à thème qui se concentre sur le système de blocs familiaux de Legos, est détenue et exploitée par la société britannique de parcs à thème Merlin Entertainments. Le premier Legoland Billund Resort a ouvert ses portes à Billund, au Danemark, en 1968. Le Legoland Windsor Resort à Windsor, qui a ouvert ses portes en Angleterre en 1996, s’est davantage imposé. Des parcs supplémentaires ont été ouverts en Allemagne, au Japon, en Malaisie, aux Émirats arabes unis (Dubaï) et aux États-Unis (Californie, Floride et New York). Des parcs en Corée du Sud, à Shanghai, au Sichuan et un parc aquatique Legoland à Gardaland.

Les parcs Legoland ont une population plus jeune, avec sa gamme de 15 ans et moins en termes de groupe d’âge. Le parc à thème est connu pour ses montagnes russes, ainsi que d’autres événements thématiques loués. Le thème est divisé en plusieurs zones. Les six parcs comprennent un miniland Lego, un modèle de village lego qui présente des modèles de monuments et de scènes du monde entier, fabriqués à partir de briques Lego.