LeGrow, le jardin de bureau modulable que vous assemblez à votre guise avec des blocs de type Lego | Vie

Les plantes d’intérieur ont de nombreux avantages, mais vous ne pouvez pas faire grand-chose avec elles, à part les arroser. LeGrow vous propose de construire votre propre jardin de bureau, pièce par pièce.

Une plante illumine n’importe quelle table ou pièce. Et ils sont particulièrement importants pour améliorer l’humeur et égayer l’environnement lorsque vous faites du télétravail. Mais au-delà de les contempler, ou de les arroser, une plante donne un peu plus d’elle-même. Ou peut être pas?

LeGrow est une proposition originale et intelligente de jardin de bureau modulaire, qui suit la philosophie “montez-le vous-même à votre guise”.

Semblables aux blocs Lego, différents types de pièces, y compris non seulement des plantes, mais aussi des tours, des humidificateurs, des lumières et même des haut-parleurs Bluetooth, vous permettent de construire toutes sortes de jardins miniatures, avec des milliers de combinaisons. Vous pouvez le voir dans cette vidéo :

On part d’une base avec une grille qui sert à contenir l’eau. Vous n’avez qu’à arroser dans un coin et l’eau est répartie uniformément pour atteindre toutes les plantes de manière égale. Il existe des bases de différentes formes et tailles, et elles peuvent être attachées les unes aux autres pour créer des jardins plus grands ou plus petits.

Sur cette base vous placez des blocs à votre convenance. Il y en a beaucoup de différents. Certains sont des pots pour planter différents types de graines, et d’autres peuvent être empilés pour former des tours de différentes hauteurs. Il y a des humidificateurs et des blocs décoratifs.

Il y a aussi Blocs alimentés par batterie avec connexion USB pour connecter les lumières LED, et même blocs de haut-parleurs pour ajouter une musique apaisante qui jouera lorsque vous contemplerez votre jardin personnel.

Capteur conçu pour l’enterrer à côté des plantes dans toutes sortes de sols et avec connectivité Bluetooth pour le mobile. Mesurez l’humidité du sol, la lumière, la fertilité et la température pour savoir quand arroser ou traiter la surface.

En combinant à votre guise, et en fonction des plantes que vous placez, vous pouvez créer jardins décoratifs, plantes médicinales, avec des épices pour cuisiner, etc.

Le concept de jardin de bureau fait référence à la possibilité de le placer sur un bureau ou une table de travail, mais de nombreuses personnes le mettent dans la cuisine, le salon, la chambre, etc.

LeGrow rechercher un financement sur Indiegogo. Si vous êtes intéressé, vous pouvez acheter un jardin de base à partir de 90 euros, et ajouter des pièces et composants à votre convenance.