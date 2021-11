Leh’d sur un plateau rustique : la cuisine ladakhie fait peau neuve

thé au beurre ladakhi gur gur cha; le kambir, un pain brun local de blé entier, fourré; mok mok (momos)

Par Reya Mehrotra

Quelle est la première chose qui vous vient à l’esprit quand on parle du Ladakh ? Pensez-vous aux sommets des montagnes, aux cols d’altitude ou aux monastères bouddhistes ? Eh bien, vous êtes sur la bonne voie, mais vous serez pardonné si vous n’avez pas ajouté la cuisine locale à la liste.

La nourriture ladakhi a beaucoup en commun avec les plats tibétains typiques, mais a toujours un caractère qui lui est propre. Ainsi, lorsqu’un festival en cours au cœur de la capitale nationale rend hommage à la culture vierge du territoire de l’Union perché dans les coins nord du pays, les gens en prennent note, surtout s’il est proposé avec une touche moderne.

La chef Nilza Wangmo, qui a organisé la cuisine du festival, a grandi avec des plats traditionnels ladakhis que sa grand-mère cuisinait. Mais lorsqu’elle s’est lancée dans le secteur de la restauration, elle a personnalisé les offres traditionnelles pour qu’elles conviennent au palais de la jeune génération. Son menu comprend des entrées comme mok mok (momos), samso (momos d’agneau au four) avec sauce aux noix, des soupes comme ngamthuk (soupe d’orge avec côtelettes de mouton), veg thukpa et sha (mouton) chutagi (ragoût), yarkendi pulao (mouton) pour plats principaux, momos au safran avec yaourt à l’abricot, momos au chocolat, cheesecake au yak pour les desserts, etc. Quant aux thés spéciaux du Ladakh, elle a le fameux gur gur cha (thé au beurre ladakhi) et le thé Tashi Stakgyat aux herbes.

Selon Wangmo, les habitudes alimentaires des Ladakhis ont subi une transformation remarquable au cours des dernières années. Auparavant, l’orge était une partie importante de la nourriture quotidienne, mais un bon réseau routier avec le reste du pays a apporté du riz au Ladakh, et il est devenu le nouvel aliment de base. « Les jeunes aiment manger des repas à base de riz et de la nourriture moderne maintenant. J’ai organisé une cuisine fusion avec les plats traditionnels et j’ai reçu une réponse positive. Yarkendi pulao est le plus récent ajout à mon menu », dit-elle, ajoutant que le thé traditionnel Ladakhi à base de lait de dri (yak féminin) a une consistance épaisse et est salé, presque comme une soupe, et est un incontournable du festival.

Le chef Pankaj Sharma de The Claridges sert également son curation de la cuisine ladakhie au festival. Son menu comprend des options végétariennes et à base de viande comme le croquet de pommes de terre et de fromage de yak avec de la mayonnaise au chili Tenzin, des momos de poulet avec de la salsa, du thentur et de l’agneau, du chutagi d’agneau haché, du popsicle à l’abricot, etc.

A l’image de la magie du tissage chaîne et trame, les deux chefs se sont réunis pour offrir la beauté de la cuisine ladakhie au cœur de la capitale nationale. En raison de sa proximité avec le Cachemire, il y a beaucoup d’influence cachemirienne dans la cuisine ladakhie. On peut trouver des variations de wazwan sur le plateau.

Le Ladakh a toujours été une destination touristique préférée figurant sur la liste des amateurs d’aventure et des voyageurs occasionnels. Au cours des dernières années, le territoire de l’Union nouvellement nommé a également attiré des hordes de cinéastes, car la terre promet une beauté inégalée et des lieux vierges. Des films populaires tels que 3 Idiots, Jab Tak Hai Jaan et Shershaah, parmi tant d’autres, ont été tournés dans la région et restent profondément gravés dans notre mémoire.

Muzammil Hussain, co-fondateur et PDG de Roots Ladakh, une agence de voyages qui organise des voyages et des randonnées dans certaines parties du Ladakh, est originaire de Kargil et était étudiant lors de la guerre de Kargil en 1999. Actuellement à New Delhi pour une conférence sur ‘Kargil « Carrefour de la culture et de l’histoire », a déclaré Hussain que le tourisme au Ladakh s’est intensifié à mesure que la région devient plus accessible grâce à une meilleure connectivité routière. « Kargil est arrivé sur la carte après la guerre. Mais pendant très longtemps, nous n’avons vu aucun développement là-bas car les gens étaient sceptiques quant à l’investissement. En ce qui concerne les options de carrière, on rejoint la plupart du temps l’armée ou accepte des emplois d’entrepreneur du gouvernement. Maintenant, les gens sont plus confiants et les entreprises comme le textile et le tourisme se développent », ajoute-t-il.

(Le Mighty Maryul Festival se déroule au Claridges, New Delhi jusqu’au 17 novembre)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.