Lehmann perd son poste à Hertha après un message raciste

5 mai 2021 à 11h54 CEST

L’exportateur international allemand, Jens Lehmann, a perdu son poste à Hertha Berlin, en tant que membre du conseil de surveillance, en raison d’un message raciste à propos de l’ancien joueur Dennis Aogo, commentateur de la chaîne payante Sky.

“Il est Dennis votre noir pour atteindre le quota? », a-t-il écrit Lehmann dans un message wasap qui a fini par atteindre Aogo.

“C’est sérieux Jens Lehmann? Le message sécurisé n’était pas pour moi », a-t-il réagi Aogo au message que vous avez publié sur vos réseaux sociaux qui a fait Lehmann a été la cible de critiques.

Lehmann a réagi aujourd’hui via Twitter et a déclaré que son message avait créé une impression pour laquelle il s’était excusé Aogo. “En tant qu’ancien international, il a beaucoup de connaissances, il se présente très bien et donne un quota à Sky”, a-t-il tenté d’expliquer. Lehmann.

Lehmann était membre du conseil de surveillance de Hertha en tant que représentant du groupe d’investissement Lars Windhorst. Un porte-parole de Windhorsr a annoncé plus tard que le Lehmann En tant que conseiller de la société Tennor Windhorst, il avait été licencié et donc également démis du conseil de surveillance de Hertha.

Le président de Hertha, Werner Gegenbauer, avait précédemment déclaré qu’il n’y avait pas de place dans le club berlinois pour les personnes qui ont proclamé le racisme et ont ensuite célébré la décision de Tennor Windhorst. “Ces types de positions ne correspondent pas aux valeurs que défend Hertha. Hertha se distancie de toutes les formes de racisme. C’est pourquoi nous célébrons la décision du consortium Tennor”, a-t-il déclaré. Geggenbauer.

Windhorst a investi plus de 300 millions d’euros dans Hertha via son entreprise et son idée est que le club, qui lutte actuellement contre la relégation, deviendra un habitué de la Ligue des champions.