Leica a lancé son premier téléphone Android avec un nouvel appareil photo révolutionnaire – .

Auparavant connu pour son partenariat mobile avec Huawei, le fabricant d’appareils photo Leica cherche apparemment à aller dans une direction différente. Après que des informations aient annoncé il y a quelques semaines que le Huawei P50 inédit serait la dernière collaboration entre le fabricant chinois de smartphones et Leica, ce dernier a dévoilé jeudi son propre smartphone. Il s’agit du Leitz Phone 1 qui ressemble au téléphone Sharp Aquos R6 lancé il y a un mois. Le R6 est également un tout nouvel appareil Android fourni avec son propre appareil photo de marque Leica.

Comme l’explique The Verge, le Leitz Phone 1 est un Aquos R6 renommé. Les deux appareils présentent la même conception globale et les mêmes spécifications, et même le matériel de la caméra est similaire. C’est juste que le téléphone de Leica a un module d’appareil photo encore plus grand à l’arrière, qui est livré avec ce qui semble être un capuchon d’objectif magnétique inutile, tout comme les appareils photo traditionnels.

Le Leitz Phone 1 est doté d’un appareil photo de 20 mégapixels avec un capteur de 1 pouce, le plus grand de tous les téléphones. Mais l’Aquos 6 contient exactement la même caméra arrière Leica. Une caméra selfie mégapixels de 12,6 pouces se trouve à l’avant.

Leitz Phone 1 : la vue arrière montre le grand module de caméra à objectif unique. Source de l’image : Leica via SoftBank

Les autres spécifications incluent un panneau OLED IGZO incurvé de 6,6 pouces qui prend en charge un taux de rafraîchissement variable jusqu’à 120 Hz, un processeur Snapdragon 888, 12 Go de RAM LPDDR6, 256 Go de stockage UFS 3.1, la prise en charge de cartes microSD jusqu’à 1 To, une connectivité 5G et un Batterie de 5 000 mAh. L’écran contient un lecteur d’empreintes digitales “à ultrasons 3D” sous l’écran qui peut lire deux empreintes digitales simultanément. Le nouveau téléphone Leica est également doté d’une résistance à l’eau et à la poussière IP68.

La conception de l’écran n’est pas exactement conforme aux normes phares de 2021. La caméra selfie perce l’écran, comme la plupart des combinés Android, mais il y a une lunette visible en bas.

Le Leitz Phone 1 est livré avec Android préchargé, avec une interface utilisateur Leica construite au-dessus qui est “largement monochrome”. Le mode appareil photo est livré avec un mode «Leitz Looks» qui permet aux utilisateurs de prendre des photos en noir et blanc.

Leitz Phone 1 : La vue latérale met en évidence l’écran incurvé. Source de l’image : Leica via SoftBank

SoftBank vendra à la fois l’Aquos R6 et le Leitz Phone 1, malgré leurs similitudes. Selon The Verge, SoftBank positionne le R6 comme un téléphone pour les acheteurs à la recherche d’un appareil photo Leica dans un téléphone, tandis que le combiné Leitz est destiné à ceux qui apprécient le design de Leica. Cependant, ce design ne sera pas bon marché, car le Leitz Phone 1 coûtera environ 1 700 $. C’est beaucoup plus cher que les autres téléphones Android traditionnels et la série iPhone 12. C’est aussi plus cher que les téléphones pliables de Samsung et Xiaomi. Les précommandes commencent le 18 juin et le combiné sera expédié aux acheteurs fin juillet. On ne sait pas quand et si le combiné sera lancé sur les marchés internationaux.

Huawei n’a pas encore lancé la série P50, bien que le fournisseur chinois ait déjà taquiné le combiné, affirmant qu’il avait du mal à le mettre à la disposition des acheteurs.

