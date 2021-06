Leica annonce Leitz Phone 1, son premier smartphone de marque

in

Le fabricant allemand d’appareils photo Leica a déjà travaillé avec de nombreux fabricants de smartphones, mais n’a jamais lancé de téléphone sous sa propre bannière. Cela change aujourd’hui avec le Leitz Phone 1. Il s’agit du premier smartphone doté non seulement d’un système d’appareil photo fabriqué par Leica, mais également de sa marque distinctive.

Annoncé lors d’un événement de presse à Tokyo (via Engadget Japan), le nouveau téléphone Leica peut sembler familier à beaucoup. Il est livré avec un seul et énorme capteur d’appareil photo 20MP de 1 pouce, le plus grand qui puisse exister sur un téléphone. Le module de caméra reçoit également un capuchon d’objectif circulaire magnétique.

Voir également: Lancez la course aux armements des capteurs de caméra

Il y a un tireur selfie de 12,6 MP sur l’écran OLED de 6,6 pouces avec un taux de rafraîchissement évolutif de 240 Hz. Au cœur du téléphone se trouve la puce Qualcomm Snapdragon 888 avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Une batterie de 5 000 mAh alimente le Leitz Phone 1.

Ce sont les spécifications exactes du Sharp Aquos R6, jusqu’au capteur de caméra de 1 pouce. Leica n’a pas hésité à reconnaître que les deux téléphones sont essentiellement les mêmes, à l’exception de la forme du module de caméra.

Prix ​​et disponibilité du Leica Leitz Phone 1

Le Leica Leitz Phone 1 est uniquement disponible via Softbank au Japon à partir de maintenant. Il n’y a pas de mot sur la disponibilité mondiale, tout comme l’Aquos R6.

En ce qui concerne les prix, le Leica Leitz Phone 1 coûtera 187 920 yens, soit environ 1 700 $.