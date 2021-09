Leicester cible l’as de la Lazio alors que les craintes grandissent Liverpool pourrait arracher un superbe milieu

Leicester a identifié un ancien flop de Liverpool comme cible de transfert après que les liens des Reds avec l’une des deux stars des Foxes face à un avenir incertain continuent de persister, selon un rapport.

Sous Brendan Rodgers, Leicester ont été transformés en un côté capable de le mélanger avec les grands garçons. Bien que leur début de nouvelle campagne ait été loin d’être idéal, peu seraient surpris de voir les Foxes obtenir une autre place européenne à la fin de la saison.

Deux stars qui ont joué un rôle essentiel dans leur récente vague sont Youri Tielemans et James Maddison. Dans le cas de Tielemans, les liens de transfert vers Liverpool sont devenus monnaie courante depuis le départ de Georginio Wijnaldum.

Gourou de confiance des transferts Fabrizio Romano a déclaré que l’avenir de Tielemans serait « à surveiller » l’été prochain.

Le Belge est dans les deux dernières années de son contrat et une vente pourrait être sanctionnée l’été prochain pour éviter de le perdre gratuitement 12 mois plus tard – si un nouvel accord n’est pas signé.

Maintenant, Goal (citant le média espagnol Fichajes), rapporte que Leicester s’est fixé un objectif de transfert capable d’atténuer le coup si Tielemans ou Maddison partent.

Ils revendiquent l’ancien Liverpool l’attaquant Luis Alberto est sur leur radar en tant que “substitut” de Tielemans ou Maddison.

Le joueur de 28 ans a passé trois ans dans les livres de Liverpool entre 2013 et 2016. Alberto a fait peu d’impression pendant son séjour, bien que sa carrière ait superbement rebondi avec la Lazio depuis.

Alberto a été nommé dans l’équipe de Serie A de l’année pour la campagne 2019/20 et est salué dans l’article pour sa capacité à faire des ravages dans le dernier tiers.

Compte tenu de sa position, il semblerait être une alternative plus directe à Maddison que Tielemans. Néanmoins, si Tielemans se retrouvait à Liverpool, des frais importants seraient générés, dont certains pourraient servir à la signature d’Alberto.

Liverpool a mis en garde contre le raid de Tielemans

Pendant ce temps, L’ancien ailier de Liverpool Steve McManaman a conseillé à Jurgen Klopp de ne pas signer Tielemans. McManaman est un grand fan du joueur mais ne pense pas qu’il y ait de la place pour lui à côté.

“Je pense certainement qu’il est assez bon”, a déclaré McManaman (via The Express). «Il a très bien fait et a joué dans cette équipe de Leicester et a très bien joué.

« Je sais aussi qu’il a très bien joué sous le maillot belge. Mais vous essayez d’amener les gens dans des zones où il y a déjà des tas de corps là-bas. “

Au lieu de cela, le commentateur de BT Sport s’attend à ce que des investissements soient réalisés dans des domaines plus urgents de l’équipe.

«Est-ce que je pense que Liverpool passera l’été prochain? La réponse serait oui », a-t-il ajouté. « Ils auront un gros pot d’argent l’année prochaine quand je pense qu’ils dépenseront à nouveau correctement. Mais il s’agit simplement de choisir la bonne zone ; que vous vous débarrassiez de deux ou trois au milieu de terrain pour faire venir Tielemans, c’est autre chose.

« En ce moment, il y a des embouteillages. Vous avez ici Curtis Jones et Harvey Elliott – des joueurs plus jeunes avec d’énormes quantités de talent – ​​Naby Keita, Alex Oxlade-Chamberlain.

« Il y a des corps à gogo. Ont-ils besoin d’un Tielemans en ce moment ? Non. C’est un très bon joueur, mais je ne vois pas où il s’intègre.

