Leicester City a battu West Bromwich Albion (3-0)

22/04/2021 à 23:05 CEST

le Leicester a signé une performance exceptionnelle après avoir battu le Brom ouest pendant le match joué dans le Stade King Power ce jeudi, qui s’est terminé sur un score de 3-0. le La ville de Leicester visaient à améliorer leur situation dans le tournoi après avoir subi une défaite 3-2 lors du duel précédent contre les Jambon de l’Ouest. De la part de l’équipe visiteuse, le West Bromwich Albion il a gagné lors de ses deux derniers matches de la compétition contre lui Southampton dans son fief et le Chelsea loin de chez eux, 3-0 et 2-5 respectivement. Avec ce bon résultat, le West Bromwich Albion est dix-neuvième à la fin du match, tandis que le Leicester est troisième.

Le match a commencé de manière favorable pour l’équipe locale, qui a débuté à la Stade King Power avec un objectif de Vardy à la 23e minute. La ville de Leicester avec un peu de Evans à la 26e minute, permettant le 2-0. Après un nouveau jeu, le score de l’équipe lestérienne a augmenté, qui s’est distancé en établissant 3-0 grâce au but de Iheanacho à la minute 36, terminant ainsi la première mi-temps avec un 3-0 dans la lumière.

Aucune des deux équipes n’a réussi à marquer en seconde période, le match s’est donc terminé sur un score de 3-0.

Dans le chapitre des changements, les acteurs du Leicester qui sont entrés dans le jeu étaient Albrighton, Ayoze Oui Praet remplacer Fofana, Maddison Oui Vardy, tandis que les changements dans le Brom ouest Ils étaient Ajayi, Robson-Kanu Oui Accorder, qui est entré pour remplacer Robinson, Diagne Oui Matheus Pereira.

Dans le match, l’arbitre a montré deux cartons jaunes à l’équipe visiteuse. Plus précisément, il a montré un carton jaune à Yoku & scedil; lu Oui Bartley.

Avec cette bonne performance, le La ville de Leicester Il compte déjà 59 points en Premier League et reste à la troisième place du tableau, en mesure d’accéder à la Ligue des champions. Pour sa part, West Bromwich Albion il reste avec 24 points, occupant une place de relégation en Deuxième Division, avec laquelle il a atteint ce trente-deuxième jour.

Le lendemain, l’équipe de Brendan Rodgers fera face à Palais de cristal, Pendant ce temps, il West Bromwich Albion Sam Allardyce lui fera face Aston Villa.

Fiche techniqueLa ville de Leicester:Schmeichel, Evans, Söyüncü, Fofana (Albrighton, min.62), Tielemans, Ndidi, Maddison (Ayoze, min.72), Thomas, Castagne, Vardy (Praet, min.85) et IheanachoWest Bromwich Albion:Johnstone, Bartley, O’shea, Townsend, Furlong, Maitland-Niles, Yoku & scedil; lu, Matheus Pereira (Grant, min 73), Robinson (Ajayi, min 46), Phillips et Diagne (Robson-Kanu, min 0,62)Stade:Stade King PowerButs:Vardy (1-0, min.23), Evans (2-0, min.26) et Iheanacho (3-0, min.36)