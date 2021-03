Leicester City compte trois points après avoir dépassé Sheffield Utd (5-0)

14/03/2021 À 17:47 CET



Le Leicester consolidé une grande victoire après avoir battu 5-0 à Sheffield pendant le match qui s’est déroulé dans le Stade King Power ce dimanche. Le La ville de Leicester Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 1-1 lors du dernier duel joué contre lui. Burnley. Concernant l’équipe visiteuse, le Sheffield Utd est venu de battre 1-0 à domicile à Aston Villa lors du dernier match organisé. Avec ce résultat, l’ensemble lestérien est troisième, tandis que le Sheffield il est vingtième après la fin du match.

Le match a bien démarré pour l’équipe locale, qui a débuté au Stade King Power avec un objectif de Iheanacho à 39 minutes. Après cela, la première mi-temps s’est terminée sur un score de 1-0.

Après la mi-course du duel, dans la seconde mi-temps est venu le but pour lui La ville de Leicester, qui s’est distancé sur le tableau de bord grâce à un but de Ayoze à 64 minutes. Après un nouveau jeu, le score de l’équipe de Lesterian a augmenté, ce qui s’est distancé en le faisant 3-0 avec un nouveau but de Iheanacho à 69 minutes. L’équipe locale a de nouveau marqué, augmentant l’avantage grâce à un autre but de Iheanacho, réalisant ainsi un triplé à la 78e minute. Après cela, il a de nouveau écrit le La ville de Leicester, qui a augmenté les différences établissant le 5-0 au moyen d’un but dans son propre but de Ampadu à 80 minutes, mettant fin à la confrontation avec un score final de 5-0.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur du La ville de Leicester a donné accès à Albrighton Oui Leshabela pour Ricardo Pereira Oui Ayoze, Pendant ce temps, il Sheffield Utd a donné accès à Mousset Oui Ndiaye pour Burke Oui Norwood.

Dans le duel, il y avait un total de deux cartons jaunes uniquement pour l’équipe Shefieldense. Plus précisément, l’arbitre a montré deux cartons jaunes pour Bryan Oui Lundstram.

Avec ce bon affichage, le La ville de Leicester Il compte déjà 50 points en Premier League et reste à la troisième place du classement, occupant une place d’accès à la Ligue des champions. Pour sa part, Sheffield Utd il reste avec 14 points, occupant une place de relégation en Deuxième Division, avec laquelle il a atteint ce vingt-huitième jour.

Le lendemain, l’équipe de Brendan Rodgers fera face à Manchester City, Pendant ce temps, il Sheffield Utd Paul Heckingbottom lui fera face Leeds United.