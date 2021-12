Leicester City contre Norwich City reporté en raison de Covid-19

Une épidémie de Covid-19 a vu le match de Norwich City reporté contre Leicester City qui devait avoir lieu le jour du Nouvel An. Il y avait un doute sur le match, avant que John Percy du Telegraph ne confirme plus tard que le match avait bien été annulé.

Jeu OFF. La situation à Norwich est si grave qu’ils n’avaient que QUATRE joueurs de champ s’entraînant aujourd’hui… #ncfc #lcfc https://t.co/IgNsTkiZBR – John Percy (@JPercyTelegraph) 30 décembre 2021

Le match de Norwich City reporté à la suite d’une épidémie de Covid

Le Covid frappe durement les Canaries

Ce dernier report est le deuxième de Norwich City après le match contre West Ham United le 18 décembre. Pour Leicester City, le match annulé ajoute à leur arriéré croissant de matchs après que les matchs contre Tottenham et Everton ont également été annulés en décembre. Les Canaries ont demandé le report du match contre Leicester en raison de Covid et de blessures dans l’équipe première.

Déclaration de la Premier League

La Premier League a confirmé qu’elle avait accepté la demande de Norwich d’annuler le match dans un communiqué officiel :

« Suite à une demande de Norwich City, le conseil d’administration de la Premier League s’est réuni aujourd’hui et a malheureusement accepté de reporter le match du club au King Power Stadium de Leicester City. Le conseil d’administration a accepté la candidature de Norwich car le club n’a pas le nombre requis de joueurs disponibles pour le match (13 joueurs de champ et un gardien de but), en raison de cas de Covid-19 et de blessures. (Sport céleste)

La Premier League a également déclaré que la décision avait été prise dès que possible pour éviter que les fans ne soient perturbés par des reports tardifs qui ont vu des matchs annulés moins de deux heures avant le coup d’envoi.

L’auto-isolement des joueurs de Norwich City confirmé

Norwich a confirmé que les joueurs qui ont renvoyé des tests positifs entreront désormais dans la période d’isolement requise :

« Ces personnes qui ont renvoyé un résultat de test Covid-19 positif terminent une période d’auto-isolement, conformément aux protocoles de la Premier League et aux directives gouvernementales. »

Les Canaris espèrent accomplir leur prochain match, qui aura lieu au troisième tour de la FA Cup contre Charlton Athletic le 9 janvier.

Photo principale

Intégrer à partir de .