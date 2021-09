Leicester City et Napoli se partagent les points après leur égalité à deux

17/09/2021 à 09h00 CEST

Les Leicester et le Naples a fait match nul lors de son premier match de la phase de groupes de la Ligue Europa, disputé ce jeudi au Stade King Power. Avec ce résultat obtenu à la fin du match, les équipes se sont retrouvées à égalité à un point respectivement en troisième et deuxième position.

Le match a commencé de manière positive pour l’équipe locale, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Ayoze Perez à la 9e minute, après quoi la première période s’est terminée sur un score de 1-0.

En seconde période est venu le but de l’équipe Lesterian, qui a augmenté sa distance avec un but de Harvey Barnes à la minute 64. Mais plus tard, le Naples s’est approché du tableau d’affichage en réalisant 2-1 grâce à un but de Victor Osimhen à la 69e minute. Après cela, une nouvelle occasion a permis à l’équipe napolitaine d’augmenter le score, qui a réagi et a égalisé le match par un nouveau but de Victor Osimhen, qui a ainsi réalisé un doublé quelques instants avant le coup de sifflet final, en 87, mettant ainsi fin au duel sur le résultat de 2-2.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. De la part de l’équipe locale, ils ont sauté du banc Caglar Soyuncu, Youri Tielemans, Ademola Lookman, James Maddison et Jamie Vardy remplacement Jonny Evans, Ayoze Perez, Patson daka, Boubakary Soumaré et Kelechi Iheanacho, tandis que les changements apportés par l’équipe visiteuse ont été Matteo Politano, Eljif elmas, Adam Ounas, Andréa Petagna et Juan Jésus, qui est entré par Hirving lozano, Piotr Zielinski, Lorenzo Insigne, André Zambo Anguissa et Kevin Malcuit.

Un total de six cartons jaunes et un carton rouge ont été vus dans le match. Les habitants ont montré un carton jaune à Wilfred Ndidi, Boubakary Soumaré, Jannik Vestergaard et Caglar Soyuncu et carton rouge à Wilfred Ndidi (2 jaunes). Pour sa part, l’équipe visiteuse a été avertie du jaune à Giovanni di Lorenzo et Amir Rrahmani.

Pour le moment, les deux équipes se retrouvent avec un point en phase de groupes de la Ligue Europa.

Lors de la journée suivante, deuxième de la phase de groupes de la Ligue Europa, le La ville de Leicester jouera son match contre lui Legia Varsovie en dehors de la maison. Pour sa part, Naples jouera dans son stade son match contre lui Sarptak Moscou.

Fiche techniqueLa ville de Leicester:Kasper Schmeichel, Timothy Castagne, Jonny Evans (Caglar Soyuncu, min.46), Jannik Vestergaard, Ryan Bertrand, Wilfred Ndidi, Ayoze Pérez (Youri Tielemans, min.46), Boubakary Soumare (James Maddison, min.78), Patson Daka (Ademola Lookman, min.71), Kelechi Iheanacho (Jamie Vardy, min.88) et Harvey BarnesNaples:David Ospina, Kevin Malcuit (Juan Jesus, min.84), Amir Rrahmani, Kalidou Koulibaly, Giovanni Di Lorenzo, Andre Zambo Anguissa (Andrea Petagna, min.84), Fabián Ruiz, Piotr Zielinski (Eljif Elmas, min.64), Lorenzo Insigne (Adam Ounas, min.74), Víctor Osimhen et Hirving Lozano (Matteo Politano, min.63)Stade:Stade King PowerButs:Ayoze Pérez (1-0, min. 9), Harvey Barnes (2-0, min. 64), Víctor Osimhen (2-1, min. 69) et Víctor Osimhen (2-2, min. 87)