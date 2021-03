Leicester City, hôte de Sheffield Utd

13/03/2021 à 15:06 CET



Dimanche prochain à 15h00 se jouera le match de la vingt-huitième journée de Premier League, dans lequel nous les verrons s’affronter Leicester et à Sheffield dans le Stade King Power.

Le La ville de Leicester vient au match avec l’intention d’améliorer leur nombre dans le championnat après avoir tiré le dernier match joué contre le Burnley. De plus, les locaux ont remporté 16 des 28 matchs disputés à ce jour, avec une séquence de 48 buts en faveur et 32 ​​contre.

Pour sa part, Sheffield Utd Il a remporté la victoire contre le Aston Villa lors de leur dernier match de la compétition (1-0), avec un but de Mcgoldrick, il espère donc répéter le tableau de bord, maintenant dans le stade du La ville de Leicester. À ce jour, sur les 28 matchs que l’équipe a disputés en Premier League, ils en ont remporté quatre avec un bilan de 16 buts marqués contre 45 encaissés.

En tant que local, le La ville de Leicester a un bilan de six victoires, six défaites et un nul en 13 matchs disputés dans son stade, des valeurs qui peuvent être encourageantes pour lui Sheffield Utd, puisqu’ils montrent une certaine faiblesse des locaux dans les matchs qui se déroulent dans le Stade King Power. Dans le rôle de visiteur, le Sheffield Utd Il a gagné une fois, il a été battu 11 fois et il a fait match nul une fois dans ses 13 matchs joués, il devra donc tout donner dans le stade de la La ville de Leicester pour obtenir plus de points loin de chez vous.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés dans le Stade King Power, en fait, les chiffres montrent une victoire en faveur de la La ville de Leicester. La dernière confrontation entre les Leicester et le Sheffield Dans ce concours, il a eu lieu en décembre 2020 et s’est conclu avec un résultat de 1-2 pour les locaux.

Actuellement, les deux équipes sont séparées au classement par 39 points en faveur de la La ville de Leicester. L’équipe de Brendan Rodgers il se classe troisième avec 53 points sur son tableau de bord. En revanche, les visiteurs sont en vingtième position avec 14 points.