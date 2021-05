Leicester City prend les trois points contre Manchester United (1-2)

11/05/2021 à 21:05 CEST

le Leicester a remporté le Manchester Utd 1-2 lors du match qui s’est tenu ce mardi au Old Trafford. le Manchester United est arrivé avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir obtenu une victoire 1-3 contre le Aston Villa. Pour sa part, La ville de Leicester il a été battu par 2-4 dans le dernier match qu’il a joué contre le Newcastle United. Après le tableau de bord, l’équipe des Red Devils est deuxième à la fin du match, tandis que le Leicester est troisième.

Bon début de rencontre pour l’équipe Lesterian, qui a sorti la lumière avec un objectif de Thomas en 10 minutes. Cependant, le Manchester United à la 15e minute, il réussit l’égalité grâce à un but de Greenwood, terminant ainsi la première partie avec le résultat de 1-1.

En seconde période, l’équipe visiteuse a marqué un but, en profitant de l’occasion pour traverser le filet de son adversaire avec un but de Söyüncü à 66 minutes, concluant la confrontation avec un score de 1-2 au tableau de bord.

Les deux entraîneurs ont déplacé les bancs. L’entraîneur du Manchester Utd a donné accès à Rashford, Cavani Oui Bruno Fernandes pour Elanga, Greenwood Oui Amad Diallo, Pendant ce temps, il Leicester a donné le feu vert à Maddison Oui Choudhury pour Ayoze Oui Vardy.

Avec 66 points, l’équipe de Brendan Rodgers se situait à la troisième place du tableau, occupant une place en Ligue des champions, tandis que l’équipe dirigée par Ole Gunnar Solskjaer il a été placé en deuxième position avec 70 points, également avec une place d’accès à la Ligue des champions, à l’issue de la fête.

Le lendemain de la compétition, le Manchester United jouera contre lui Fulham dans son fief, tandis que le La ville de Leicester sera face à la maison contre Chelsea.

Fiche techniqueManchester United:De Gea, Tuanzebe, Bailly, Telles, Williams, Matic, Van De Beek, Mata, Elanga (Rashford, min.66), Amad Diallo (Bruno Fernandes, min.78) et Greenwood (Cavani, min.66)La ville de Leicester:Schmeichel, Fofana, Söyüncü, Castagne, Tielemans, Ndidi, Ayoze (Maddison, min 65), Thomas, Albrighton, Vardy (Choudhury, min 80) et IheanachoStade:Old TraffordButs:Thomas (0-1, min.10), Greenwood (1-1, min.15) et Söyüncü (1-2, min.66)