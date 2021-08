Leicester City reçoit l’option de l’un des quatre joueurs d’Arsenal dans l’offre James Maddison

in

Arsenal a donné à Leicester City le choix de choisir l’un des quatre joueurs dans une offre pour le milieu de terrain James Maddison, selon Chris Wheatley de Football London. Les Gunners ont offert le choix à Reiss Nelson, Ainsley Maitland-Niles, Joe Willock et Eddie Nketiah pour essayer de persuader Leicester de se séparer de Maddison.

Arsenal souhaite désespérément ajouter un milieu de terrain offensif à son équipe, Maddison étant sa cible numéro un.

Arsenal offre le choix de l’un des quatre joueurs plus de l’argent pour James Maddison

Mikel Arteta désireux d’amener le milieu de terrain offensif

Mikel Arteta est déterminé à recruter un milieu de terrain offensif avant la fermeture de la fenêtre de transfert. James Maddison est actuellement en tête de liste d’Arsenal. Cependant, Leicester n’est intéressé par aucun des joueurs d’Arsenal et préférerait un accord en espèces uniquement.

Le joueur de 24 ans est prêt à déménager aux Émirats. Mais le patron de Leicester, Brendan Rodgers, a insisté sur le fait que Maddison était heureux au club.

Rodgers a déclaré : « Les joueurs veulent rester. C’est une période vraiment excitante au club.

« Il y a beaucoup de potins et de spéculations, mais j’adore travailler avec les gars ici, ils adorent être ici, et nous n’avons certainement pas besoin de vendre.

“Je soupçonne donc que nous cherchons à garder nos meilleurs joueurs.”

D’autres options sont à l’étude. Martin Odegaard, qui était prêté à Arsenal la saison dernière, reste une option avec son avenir au Real Madrid toujours en suspens.

Déplacer pour James Maddison a du sens pour Arsenal

La décision de James Maddison a du sens pour Arsenal. Ils réclament un milieu de terrain offensif éprouvé et il fait l’affaire. Il est l’un des joueurs clés de Leicester depuis qu’il a rejoint le club en juin 2018. Le milieu de terrain a marqué 27 buts en 118 apparitions avec les Foxes.

L’international anglais a fait un début de saison époustouflant avec une performance fantastique lors du démantèlement 5-2 de Manchester City par Leicester. Il a été influent dans leur campagne pour une place européenne.

Cependant, dans la seconde moitié de la saison, sa forme a plongé avec des blessures jouant un grand rôle. Il s’est également mis dans l’eau chaude avec le club et Brendan Rodgers après avoir assisté à une fête avec Ayoze Perez et Hamza Choudhury en avril, alors que des mesures de verrouillage des coronavirus étaient en place, ce qui lui a valu d’être abandonné et condamné à une amende.

Son manque de forme lui a finalement coûté une place dans l’équipe anglaise de l’Euro 2020. S’il peut retrouver sa meilleure forme, il est sans aucun doute l’un des meilleurs milieux offensifs de Premier League.

Déplacer n’a pas de sens pour Maddison

Cette décision peut être parfaitement logique pour Arsenal, mais vous devez vous demander pourquoi Maddison voudrait rejoindre Arsenal. L’équipe actuelle de Leicester est sans aucun doute meilleure que celle d’Arsenal.

Arsenal est actuellement en désordre et semble loin d’être un défi pour l’argenterie. Pendant ce temps, Leicester semble bien prêt pour une autre course à la qualification en Ligue des champions, en particulier avec les signatures de Patson Daka et Boubakary Soumaré.

Actuellement, Maddison est au meilleur endroit pour son développement et devrait essayer de retrouver sa meilleure forme la saison prochaine et de se frayer un chemin dans la compétition internationale au club d’East Midlands.

