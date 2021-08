Leicester City soumet une offre d’ouverture pour Jannik Vestergaard

Selon Dan Sheldon de ., Leicester City a soumis une offre d’ouverture de 15 millions de livres sterling pour le défenseur de Southampton Jannik Vestergaard.

La nouvelle survient après la crise défensive soudaine des Foxes. Dans l’état actuel des choses, Brendan Rodgers n’a qu’un seul défenseur central naturel à choisir à Caglar Soyuncu à la suite des blessures de Jonny Evans et Wesley Fofana, qui a été exclu jusqu’en 2022, en pré-saison.

Leicester a connu des problèmes similaires à l’arrière la saison dernière lorsque Soyuncu et Fofana ont subi des coups, entraînant des changements de position temporaires pour Daniel Amartey et Wilfried Ndidi. On pourrait faire valoir que leur manque de profondeur à l’arrière est la raison pour laquelle ils n’ont finalement pas réussi à se qualifier pour la Ligue des champions. Et, avec ce problème encore à résoudre, d’autres luttes attendent les gagnants du Community Shield cette saison.

Southampton attend une offre plus importante

L’offre d’ouverture de Leicester de 15 millions de livres sterling n’aurait pas encore été acceptée, Southampton ayant demandé des frais plus élevés pour Vestergaard. Il n’est pas surprenant de voir les Saints réagir avec entêtement vis-à-vis de leur joueur. Après le départ de Danny Ings, ils voudront éviter d’autres sorties estivales avant la nouvelle saison.

Le fait est que l’équipe de Ralph Hasnehuttl est d’une faiblesse inquiétante ; ils ne ressemblent plus à une équipe prête à concourir pour une place en milieu de tableau. Ils ont l’air d’une équipe certaine pour une bataille de relégation. L’arrivée d’Adam Armstrong aide certainement leur cas, mais il n’a encore rien prouvé en Premier League. S’il apporte sa forme Blackburn Rovers à St.Mary’s, alors les fans vont se régaler. S’il ne parvient pas à s’adapter, cependant, Southampton pourrait avoir du mal à rester à flot.

Sans la certitude des objectifs d’une source telle qu’Ings, l’accent peut même être mis sur la consolidation de la ligne de fond, auquel cas garder Jannik Vestergaard serait une priorité.

