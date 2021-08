Leicester City triomphe de Norwich City (1-2)

28/08/2021

Le à 20:17 CEST

Les Leicester a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 1-2 contre lui Norwich ce samedi dans le Route de Carrow. Les Ville de Norwich a affronté le match avec l’intention de récupérer son score en championnat après avoir perdu le dernier match contre le Manchester City par un score de 5-0. Du côté de l’équipe visiteuse, le La ville de Leicester perdu par un résultat de 4-1 lors du match précédent contre le Jambon occidental. Avec ce bon résultat, l’équipe Lesterian est huitième, tandis que la Norwich Il est dix-neuvième à la fin du jeu.

La première équipe à marquer a été l’équipe Lesterian, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Vardy à la minute 8. Mais plus tard, l’équipe nordovicienne a réagi et a égalisé le match grâce à un but à onze mètres de Pukki juste avant le coup de sifflet final, précisément à 44, terminant ainsi la première mi-temps avec un 1-1 au tableau d’affichage.

Après la pause, en seconde période est venu le but pour lui La ville de Leicester, car il a su profiter du jeu et a réussi à franchir le filet de son rival avec un peu de Albrighton à la 76e minute.Enfin, le duel s’est terminé avec un 1-2 dans la lumière.

L’entraîneur Lesterian a donné l’entrée à Castagne, Iheanacho et Dewsbury Hall remplacement Ricardo Pereira, Barnes et Maddison, tandis que de la part du Norwich remplacé Sargent, Rupp et Adam Idah pour Pukki, Tu lis Melou et Gilmour.

L’arbitre a sanctionné trois joueurs d’un carton jaune, deux pour les locaux et un pour les visiteurs. Du côté des habitants, la carte est allée à Tu lis Melou et Cantwell et par les visiteurs de Albrighton.

Avec ce résultat, le Norwich se retrouve avec zéro point et le Leicester il monte à six points.

Le lendemain de la compétition, le Ville de Norwich jouera contre lui Arsenal à la maison, tandis que le La ville de Leicester affrontera à domicile contre Manchester City.

Fiche techniqueVille de Norwich :Krul, Gibson, Hanley, Williams, Aarons, Gilmour (Adam Idah, min.80), Mclean, Lees Melou (Rupp, min.73), Rashica, Pukki (Sargent, min.73) et CantwellLa ville de Leicester:Schmeichel, Söyüncü, Amartey, Thomas, Ricardo Pereira (Castagne, min.11), Ndidi, Tielemans, Maddison (Dewsbury-Hall, min.86), Barnes (Iheanacho, min.67), Albrighton et VardyStade:Route de CarrowButs:Vardy (0-1, min. 8), Pukki (1-1, min. 44) et Albrighton (1-2, min. 76)