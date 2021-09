Leicester City, une nouvelle pierre d’achoppement pour Pep Guardiola

11/09/2021 à 11h42 CEST

Manchester City de Pep Guardiola affrontera Leicester City lors de la quatrième journée de Premier League après la fin de la pause de l’équipe nationale. Les skyblues ont commencé la saison avec des doutes, mais les défaites contre Norwich et Arsenal ont remonté le moral du champion en titre de la Premier League et vice-champion de la Ligue des champions.

Avant eux ils auront une équipe avec laquelle ils auront des comptes en attente : un solitaire d’Ihenacho leur a arraché le bouclier communautaire lors de la première réunion du cours. Avec également six points au classement, Les renards continuent de croître au sein du football anglais et se rapprochent de la consolidation et de la rupture Grand six.

Ceux de Pep Guardiola sont, une édition de plus, favoris au titre. En tant que champions actuels et avec l’arrivée de Jack Grealish, qui est un argument offensif de plus, Les citoyens Ils commencent la défense de la couronne contre la tyrannie de Chelsea, Manchester United et Liverpool dans l’une des éditions les plus régulières de ces dernières années.

Le Leicester de Brendan Rodgers, un rival inconfortable

Les Foxes ont mis le niveau de Manchester City à l’épreuve en ce début de saison, l’un des rivaux les plus inconfortables de tous les grands du football britannique. Ils ont commencé avec deux victoires et une défaite douloureuse contre West Ham, mais le projet sportif est consolidé dans toute sa plénitude.

Justement les skyblues l’ont vécu ces deux dernières saisons : ils ont perdu deux de leurs quatre derniers matchs en face à face (trois de Premier League et un de Community Shield), ce qui n’est pas circonstanciel. La croissance de Leicester est imparable et c’est de plus en plus une attraction majeure pour les joueurs de se rendre en ville et au club.