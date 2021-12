Leicester City v Tottenham se poursuivra-t-il après l’épidémie de COVID-19 qui a entraîné le report des deux derniers matches contre le Stade Rennais en Europa Conference League et Brighton en Premier League ?

L’affrontement de Tottenham Hotspur avec Leicester City est toujours sérieusement mis en doute malgré les meilleurs efforts du club pour que le concours se déroule.

Les Spurs ont connu une semaine pleine de perturbations, leurs deux derniers matches contre Rennes et Brighton ayant été annulés après une épidémie au sein de l’équipe d’Antonio Conte.

.

Conte est clairement préoccupé par la situation aux Spurs

Depuis lors, les joueurs de la première équipe disponibles ont été autorisés à s’entraîner à Hotspur Way, l’objectif du club étant de s’assurer qu’ils sont disponibles pour concourir au King Power Stadium.

Cependant, un autre test positif dans la première équipe et la décision de renvoyer l’ensemble du groupe des moins de 23 ans chez eux après l’entraînement ont montré à quel point l’épidémie est grave.

Le match ayant lieu jeudi, il semble probable que Tottenham et Leicester continueront d’évaluer la situation au cours des prochains jours avant de décider si le match peut avoir lieu ou non.

.

Harry Kane et les Spurs espèrent que le jeu pourra continuer

C’est une situation délicate pour toutes les personnes impliquées, y compris le patron des Foxes, Brendan Rodgers.

L’entraîneur-chef de Leicester a discuté de la situation avec Tottenham et pense que le match se poursuivra.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait entendu un verdict, Rodgers a répondu : « Pas encore.

Comme aujourd’hui, avec tous nos problèmes, j’avais envie que nous jouions le jeu.

«Nous avons un radeau de joueurs, mais nous avons une opportunité pour d’autres joueurs, des joueurs plus jeunes, d’avoir une chance. Donc aujourd’hui, nous avons gagné de toutes les manières.

.

Brendan Rodgers est confiant que le match se déroulera

«Nous verrons comment nous allons et comment nous récupérerons au cours des prochains jours. Je n’ai rien entendu pour dire que ce n’est pas allumé.

« Évidemment, avec la décision européenne également, avec Tottenham capable de jouer, je soupçonne que le match se déroulera.

« On ne nous a rien dit d’autre. »

Conte a exprimé clairement ses inquiétudes concernant la situation lorsqu’il s’est adressé à la presse la semaine dernière, affirmant que la sécurité des joueurs et de leurs familles doit être la priorité.

GETTY

Une épidémie de COVID-19 était la dernière chose dont Conte avait besoin

Il a déclaré: « La situation me rend très contrarié parce que la situation est grave », a déclaré Conte.

« C’est contagieux et il y a une grosse infection. Maintenant on a un peu peur car demain on ne sait pas ce qui va se passer.

« Demain, qui ? Moi? Je ne sais pas. Mieux vaut moi qu’un joueur à coup sûr. Ce n’est pas bon pour tout le monde parce que nous avons des contacts avec notre famille lorsque nous rentrons à la maison.

