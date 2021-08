Leicester City va signer Jannik Vestergaard

Leicester City devrait signer le défenseur de Southampton Jannik Vestergaard après que les deux clubs ont conclu un accord de 15 millions de livres sterling pour le joueur de 29 ans.

Southampton a été l’une des équipes de Premier League les plus occupées cet été en termes de transferts vers et hors du club et devrait signer un remplaçant pour Vestergaard avant la date limite plus tard ce mois-ci.

Leicester City accepte un accord pour le défenseur de Southampton Jannik Vestergaard

Vestergaard quitte Southampton après un séjour de trois ans

Le déménagement imminent de Vestergaard à Leicester met fin à son association de trois ans avec Southampton. L’international danois a rejoint la Premier League en 2018 en provenance du Borussia Mönchengladbach et espère aider son nouveau club à se battre pour une place en Ligue des champions une fois la nouvelle campagne lancée.

La signature de Vestergaard a pris une importance accrue pour l’équipe de Leicester de Brendan Rodgers à la suite de la grave blessure subie par Wesley Fofana en pré-saison.

Fofana sera hors de combat jusqu’à la nouvelle année après s’être cassé la jambe lors d’un match amical avec Villarreal, vainqueur de la Ligue Europa.

Ralph Hasenhuttl dit que les saints doivent signer un remplaçant pour Vestergaard

La perte de Vestergaard – qui a disputé tous les matchs du Danemark alors qu’il atteignait les demi-finales de l’Euro 2020 cet été – est une grosse perte pour Southampton, et son absence se fera encore plus sentir si le club ne parvient pas à trouver un remplaçant ce mois-ci. .

Le patron des Saints, Ralph Hasenhuttl, a déclaré que son équipe chercherait à signer un nouveau défenseur central, déclarant aux médias: “Il ira à Leicester, alors c’est à nous de le remplacer et c’est ce que nous ferons à l’avenir.”

Vestergaard a disputé 30 matches de haut niveau avec les Saints la saison dernière, marquant 3 buts.

Hasenhuttl a ajouté: “Nous avons agrandi l’équipe, avec des joueurs avec un avenir dans ce club”, a déclaré Hasenhuttl. « Il reste encore un poste à pourvoir car nous avons perdu Jannik. »

