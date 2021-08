Leicester, contre la tyrannie de Manchester City

08/07/2021 à 09:20 CEST

Manchester City de Pep Guardiola affronte la première finale de la saison au stade de Wembley contre Leicester City qui ne sait pas ce que c’est que de remporter le Community Shield. Les citoyens ont gagné dans tous leurs engagements de préparation et ont transmis de bons sentiments avant les débuts en championnat, où défendre le trône contre les aspirants Chelsea, Manchester United ou Liverpool, entre autres.

Mais avant, L’entraîneur de Santpedor cherchera son 32e titre de football élite contre Leicester City qui jouera son deuxième Community Shield, après avoir chuté (2-1) lors de la saison 2016/17 en tant que champion de Premier League contre Manchester United. Avec la FA Cup 2020/21 comme premier titre dans la vitrine des hommes de Brendan Rodgers, Leicester City veut surprendre et boucler un cercle historique.

Manchester City est le grand favori contre Leicester City qui a perdu Wesley Fofana après une entrée effrayante de Fer Niño dans le match amical entre les Britanniques et le champion en titre de la Ligue Europa, Villarreal d’Unai Emery. Castagne, Evans ou Justin non plus, donc le renards perdre du potentiel face à l’équipe autoritaire de Manchester.

Jack Grealish dans le Manchester City de Pep Guardiola

L’une des principales nouveautés de Manchester City aujourd’hui est l’incorporation de Jack Grealish, d’Aston Villa, en échange de 117 millions d’euros. Le Britannique a fait sensation à l’Eurocup et le coach catalan a déjà à sa disposition au joueur qui a généré le plus d’occasions après avoir piloté lors des deux dernières éditions de la Premier League.

Vainqueur de la Premier League et de la Carabao Cup, ainsi que finaliste de la Ligue des champions et demi-finaliste de la FA Cup, Manchester City affronte une nouvelle saison avec le défi de se réinventer et de re-dominer le football anglais. et faire un dernier pas en Europe.