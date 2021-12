Leicester entame Fofana, Justin négocie un contrat pour éloigner Arsenal et Chelsea

Leicester a entamé des discussions contractuelles avec deux de ses stars les mieux notées pour repousser Arsenal et Chelsea, selon un journaliste.

Les Foxes ont vendu un certain nombre de leurs meilleurs joueurs à des clubs dits « Big Six » au cours des dernières années. Harry Maguire, Riyad Mahrez, Ben Chilwell et N’Golo Kante en sont les exemples les plus remarquables.

Les rumeurs continuent de faire Youri Tielemans dans le collimateur des rivaux de Leicester en Premier League. Liverpool, Man Utd et Man City gardent tous un œil sur le milieu de terrain belge.

Le défenseur central prometteur Wesley Fofana, quant à lui, est une cible pour Chelsea, détenteur de la Ligue des champions. Les Blues pourraient déménager pour Fofana si Antonio Rudiger quitte Stamford Bridge en transfert gratuit l’été prochain.

Le journaliste du Telegraph, John Percy, fait le point sur l’avenir de deux étoiles intégrales de Leicester.

Il affirme que des discussions sur une prolongation de contrat ont commencé avec Fofana, 20 ans. L’équipe de Brendan Rodgers veut augmenter son salaire de 51 000 £ par semaine pour éloigner Chelsea.

Fofana a subi une intervention chirurgicale après avoir subi une fracture du péroné et des lésions des ligaments de la cheville en pré-saison. Il vise un retour avant la fin du mois.

Percy a également donné aux fans de Leicester des nouvelles prometteuses sur James Justin. Le joueur de 23 ans, qui peut opérer des deux côtés de la défense, attire l’attention d’Arsenal.

Mais les Foxes tiennent à nouveau à le lier à un accord à long terme. Les négociations n’en sont qu’à leurs balbutiements mais pourraient être finalisées dans les prochains mois.

Justin est également sur le point de revenir dans l’équipe de Leicester. Il est absent depuis février en raison d’une blessure au genou.

Rodgers voudra désespérément que Fofana et Justin reviennent au milieu des problèmes défensifs de Leicester. Avant la victoire 4-0 sur Newcastle la dernière fois, ils avaient concédé 10 buts en cinq matches, toutes compétitions confondues.

Leicester contre Tottenham au large

Pendant ce temps, le match de Premier League entre Leicester et Tottenham au King Power Stadium jeudi soir a été reporté en raison d’une épidémie de Covid dans le camp des hôtes.

Les Foxes ont demandé que l’affrontement soit reporté après d’autres tests positifs dans leur équipe.

Tottenham avait déjà voyagé et séjournait dans un hôtel proche du stade avant le match.

Le match devient le dernier report cette semaine après que Brentford contre Manchester United et Burnley contre Watford soient également tombés à l’eau.

La nouvelle du dernier report augmentera la crainte que le football ne soit à nouveau fermé au milieu des craintes croissantes de Covid.

