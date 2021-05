Leicester fait partie du top six, a un manager de classe mondiale à Brendan Rodgers et terminera plus haut au classement de la Premier League que Tottenham et Arsenal au cours des prochaines saisons.

Leicester City a prouvé une fois de plus qu’il faisait partie des six premiers en remportant la FA Cup.

Les Foxes ne sont pas considérés comme l’un des “ six grands ”, mais les résultats des dernières années suggèrent peut-être le contraire et ils sont en passe de terminer troisième de la Premier League avec deux matchs à jouer.

Leicester a soulevé la FA Cup pour la première fois de son histoire

Une période remarquable de l’histoire du club a été couronnée avec leur première victoire en FA Cup en 137 ans d’histoire et l’ancien milieu de terrain de Tottenham Jamie O’Hara pense qu’il est grand temps qu’ils soient reconnus pour leurs réalisations.

Il y a eu des scènes incroyables sur le terrain quand ils ont battu Chelsea alors que des hommages étaient rendus à Vichai Srivaddhanaprabha, le défunt propriétaire du club, décédé tragiquement dans un accident d’hélicoptère à l’extérieur du King Power Stadium.

Son fils, Top, a repris son flambeau et a été fortement impliqué dans les célébrations.

Aiyawatt ‘Top’ Srivaddhanaprabha a une excellente relation avec l’entraîneur Brendan Rodgers et les joueurs de Leicester

Ils ne sont plus que l’un des cinq clubs à avoir remporté les trois grandes compétitions nationales ce siècle, aux côtés de Chelsea, Liverpool, Man City et Man United.

«Ce qui me démarque, c’est qu’au coup de sifflet final, les joueurs étaient tous ensemble», a déclaré O’Hara à talkSPORT. «La connexion qu’ils ont avec les propriétaires et les fans est brillante.

«J’adorerais que les Spurs soient comme ça. J’ai l’impression que Leicester, et je me fiche de ce que l’on dit, est un grand six clubs de football.

Leicester est l’une des cinq équipes à avoir remporté les cinq trophées nationaux ce siècle, à commencer par la Coupe de la Ligue en 2000, la Premier League en 2016 et la FA Cup en 2021.

«La façon dont ils gèrent le lieu, la façon dont ils font des affaires, la façon dont ils soutiennent leur gestionnaire.

«Le manager qu’ils ont est de classe mondiale ainsi que les joueurs qu’ils ont là-bas maintenant.

«C’est juste un club génial où être. Je suis tellement content qu’ils l’aient gagné. Beaucoup de gens les avaient radiés, y compris moi, parce que je pensais que Chelsea aurait été trop forte pour eux.

«Ils étaient fantastiques et ce fut un moment génial pour les propriétaires.

«Ce n’est pas un club de football pauvre, ils ont de riches propriétaires, mais ils gèrent l’endroit correctement. Ce que j’aime chez eux, c’est qu’ils s’occupent de leurs affaires de la bonne manière.

«Tout le monde est connecté au club de football, tout le monde en fait partie. Les fans ont tous le sentiment de faire partie du club de football.

Leicester a bouleversé les chances de remporter la première FA Cup de son histoire

«Vous pouvez voir la façon dont Schmeichel étreint le propriétaire, cela ne se produirait jamais avec les Spurs. Vous ne verriez jamais Daniel Levy courir sur le terrain, ramasser le trophée et applaudir ensemble.

«Voilà à quoi devrait ressembler un club de football.»

Les “ six grands ” d’Arsenal, Chelsea, Liverpool, Man City, Man United et Tottenham ont été impliqués dans les plans bâclés de la Super League européenne.

Il y a eu quelques critiques sur le fait qu’à l’époque, trois de ces six ne figuraient pas dans le top quatre, tandis que Leicester était troisième.

L’implication d’Arsenal et de Tottenham a été particulièrement décriée car ni l’un ni l’autre n’a connu beaucoup de succès ces dernières années, cette saison a été particulièrement médiocre.

O’Hara a ajouté: «Ce ‘big six commercial’ est absurde. Ce sont six grands clubs de football. Ils sont là et cohérents.

«Je vous garantis qu’au cours des trois ou quatre prochaines années, ils finiront toujours mieux que les Spurs ou Arsenal.»