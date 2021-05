Leicester “ obtient un tour gratuit ” alors que le top quatre des statistiques accablantes émerge et Tottenham serait “ déchiré ” s’il échouait de la même manière

Leicester “ obtient un tour gratuit ” en ce qui concerne les finitions de la Premier League et Tottenham “ serait déchiré ” s’ils ne réussissaient pas à atteindre le top quatre comme l’ont fait les Foxes.

C’est le point de vue de l’animateur de talkSPORT Andy Goldstein, avec une statistique accablante émergeant alors que l’équipe de Brendan Rodgers est confrontée à la perspective de rater le football de la Ligue des champions… encore!

.

Leicester de Brendan Rodger a glissé dans le top quatre cette semaine

La saison dernière, les Foxes ont capitulé après le redémarrage de la Premier League et ont fini cinquième, malgré la recherche de banquiers pour une place dans le top quatre.

La même chose semble se produire cette saison, Leicester tombant à la cinquième place avec un match à jouer.

Cependant, ils peuvent toujours réussir s’ils obtiennent un résultat contre Tottenham ET si Chelsea ou Liverpool perdent.

Vous pouvez écouter le match de Leicester avec Tottenham au King Power Stadium dimanche en direct sur talkSPORT.

.

Brendan Rodgers a guidé Leicester vers sa première FA Cup de l’histoire

Des statistiques accablantes ont émergé sur les quatre meilleures poursuites des Foxes:

Au cours des deux saisons au moins combinées, ils ont passé 68 des 71 dernières semaines dans les places de la Ligue des champions.Leicester a passé le troisième temps le plus long dans le top quatre de la Premier League la saison dernière, mais a terminé 5e (325 jours). Les Foxes ont passé plus de temps dans le top quatre que toute autre équipe de Premier League ce trimestre (242 jours).

Si c’était Tottenham, ils seraient fortement critiqués, selon Goldstein.

.

Andy Goldstein pense que Tottenham aurait été davantage critiqué s’il avait fait la même chose que Leicester

Au Sports Bar, il a déclaré: «Leicester vient de remporter la FA Cup et il y a seulement quelques années, ils ont remporté la Premier League.

«Quand nous parlons de clubs qui savent ce que c’est que de réussir, Leicester est dans cette conversation.

«J’ai lu hier une statistique selon laquelle Leicester était dans le top quatre au cours des deux dernières années 68 sur 71.

«Au cours de ces deux saisons, tant que cette saison n’est pas terminée, ils n’ont pas réussi à se classer parmi les quatre premiers.

Si cela avait été, pour des raisons d’argumentation si c’était les Spurs, si les Spurs avaient été dans le top quatre toute la saison dernière et avaient raté et que la même chose se serait reproduite cette saison, nous et les fans de football les déchirerions.

«« Oh, ce sont des embouteilleurs, pas encore des quatre premiers ».

«Leicester semble avoir un tour gratuit, pourquoi? Pourquoi ne sommes-nous pas en train de dire si Brendan Rodgers ne parvient pas à remettre Leicester dans le top quatre? Et c’est arrivé l’année dernière – il y a de gros problèmes.

«Pourquoi ne disons-nous pas cela? Parce que c’est le petit vieux Leicester.

GAGNEZ 50000 £ avec Dream Team Euros

Dream Team Euros est là

Le meilleur jeu de football fantastique pour accompagner l’Euro 2020 est arrivé.

Et vous pouvez jouer absolument GRATUITEMENT pour courir la chance de gagner le jackpot de 50 000 £.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE GRATUITEMENT!

Euros de l’équipe de rêve

Jackpot de 50 000 £ Le meilleur jeu de football fantastique cet été Jouez dans des mini-ligues contre vos amis, collègues, membres de votre famille – et des célébrités triées sur le volet GRATUIT pour jouer