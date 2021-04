Leicester ou Southampton, finaliste d’autres époques

18/04/2021



Arnau Montserrat

Si Chelsea et City étaient deux habitués de la lutte pour la FA Cup, Southampton et Leicester pas tellement. Les “ renards ” n’ont jamais gagné la compétition le plus ancien du monde et Southampton ne l’a remporté qu’une seule fois. Dans la saison 1975/76. C’étaient d’autres fois.

En fait, la dernière finale de la FA Cup de Leicester était en 1969. Il l’a perdue précisément contre Manchester City. Le dernier pour les «saints» est plus récent. En 2002, contre Arsenal.

Les hommes de Hasenhüttl peuvent entrer dans l’histoire en devenant la deuxième équipe à atteindre la finale sans encaisser un seul but. Ils ne pourront pas compter sur Minamino qui a disputé les premiers tours de qualification de la compétition avec Liverpool.

Vardy est le grand atout de Rodgers. Il est bon à Wembley. Il a marqué lors des trois matchs qu’il a disputés pour les «renards». Soyüncu revient après avoir surmonté le covid et la punition de Maddison est levée.

Alignements probables

Leicester: Schmeichel; Fofana, Evans, Soyuncu; Pereira, Tielemans, Ndidi, Praet, Castagne; Vardy, Iheanacho.

Southampton: Forster; Walker-Peters, Bednarek, Vestergaard, Bertrand; Walcott, Ward-Prowse, Diallo, Armstrong; Adams, Ings.