Leicester, pour confirmer leur réaction au fond

14 mars 2021 à 08:00 CET



Après 15 matchs au cours des deux derniers mois, le Leicester plus reposé reçoit l’adversaire propice pour confirmer sa réaction. L’équipe de Brendan Rodgers a connu une petite bosse de trois matchs sans gagner mais à Brighton (1-2) il a surmonté les pertes et l’accumulation de kilomètres dans ses jambes pour ajouter une victoire importante à laquelle il veut continuer aujourd’hui.

Il cherchera à le faire contre lui Sheffield United, bas du premier ministre pendant des mois et que cette semaine, il a viré Chris Wilder. L’entraîneur, une institution dans les «lames», n’a pas eu plus de patience malgré le fait qu’éviter la relégation est quelque chose de chimérique depuis longtemps.

Désormais sans la Ligue Europa et après avoir passé une semaine sans double match pour la première fois, Leicester cherchera à égaliser la zone des champions. Continuez avec les victimes de Praet, Morgan, Maddison, James Justin et Harvey Barnes mais Ayoze et Evans pourraient réapparaître.

Pas moins d’absences n’auront Paul Heckingbottom, Entraîneur U-23 qui sera sur une base intérimaire. Egan, Berge, Basham, O’Connell, Robinson et Rodwell ne le seront pas.

Alignements probables:

Leicester: Schmeichel; Amartey, Fofana, Soyuncu; Pereira, Tielemans, Ndidi, Tavares, Castagne; Vardy, Iheanacho.

Sheffield United: Ramsdale; Jagielka, Ampadu, Bryan; Baldock, Lundstram, Norwood, Fleck, Stevens; McGoldrick, Sharp.

Arbitre: Peter Bankes.

Temps: 15.00