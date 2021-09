Leicester prend contact avec l’ailier italien avant le swoop de janvier

Leicester City a pris contact avec Sassuolo au sujet de la signature d’un international italien de premier plan, selon un rapport.

Les Foxes ont renforcé leur équipe avec un certain nombre de transferts astucieux au cours de la récente fenêtre. Patson Daka, Boubakary Soumare et Jannik Vestergaard ont tous été signés pour entre 15 et 30 millions de livres sterling, tandis que Ryan Bertrand est arrivé en transfert gratuit de Southampton.

Le jour de la date limite, les hommes de Brendan Rodgers ont obtenu la signature de l’ailier anglais Ademola Lookman. Il a rejoint sur un prêt d’une saison et pourrait signer un contrat à durée indéterminée l’été prochain.

Des rapports en Italie affirment que Leicester ont déjà tourné leur attention vers une nouvelle signature en janvier. Calciomercato (via Sport Witness) écrit que les chefs de club ont discuté avec leurs homologues de Sassuolo de l’avenir de Domenico Berardi.

Ils étudient un accord potentiel pour l’ailier de 27 ans, qui opère principalement sur le flanc droit. Il a joué six fois à l’Euro 2020 alors que l’Italie a triomphé de l’Angleterre en finale.

Berardi a également inscrit une passe décisive lors de la victoire 3-0 contre la Suisse lors de la phase de groupes.

Calciomercato rapporte que Berardi a déjà demandé à quitter son club actuel à la recherche d’un nouveau défi. Il est l’un de leurs joueurs les plus précieux et semble certain de rejoindre un plus grand club dans un proche avenir.

Le King Power pourrait être la destination idéale pour que Berardi s’épanouisse. Rodgers a inculqué un style de jeu passionnant qui tire le meilleur de Harvey Barnes, James Maddison et plus encore.

Un point de friction pour le changement potentiel serait le prix demandé par Sassuolo. Ils voulaient 40 millions d’euros (34 millions de livres sterling) pendant l’été et il est peu probable que cela change dans les prochains mois.

Le contrat de Berardi en Italie court jusqu’en juin 2024, ne les obligeant à vendre que si le prix est correct.

Le joueur est un attaquant intelligent qui a commencé sa carrière dans l’académie des jeunes de Sassuolo. Comme beaucoup de jeunes stars de la Serie A, il a rapidement été happé par la Juventus.

Cependant, deux ans plus tard, il retourne dans son premier club pour se faire un nom. Berardi a joué 291 fois pour les Noirs et les Verts dans toutes les compétitions, marquant un impressionnant 105 buts.

Le milieu de terrain belge Youri Tielemans, qui a remporté la FA Cup 2021 pour Leicester contre Chelsea, serait une cible pour trois géants européens.

Le gourou des transferts Fabrizio Romano pense Man Utd, le Real Madrid et Barcelone surveillent tous sa situation.

Romano affirme que l’avenir du joueur de 24 ans pourrait être à surveiller à l’été 2022.

Il a été initialement emmené à Leicester pour un montant de 40 millions de livres sterling il y a deux ans, à la suite d’une première période de prêt.

LIRE LA SUITE: Une source fiable révèle la lenteur de Liverpool dépassée par son rival intelligent pour la signature d’une star