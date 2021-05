Leicester rejoint Arsenal et l’AC Milan dans la course aux transferts pour l’as de Southampton Ryan Bertrand alors que Brendan Rodgers cherche à renforcer les options d’arrière latéral

Ryan Bertrand pourrait rejoindre Leicester City pour un transfert gratuit cet été, comprend talkSPORT.

L’arrière latéral a récemment annoncé qu’il quitterait Southampton à la fin du courant avec son contrat expirant en juin. Il a fait 213 apparitions pour les Saints depuis son arrivée pour 10 millions de livres sterling de Chelsea en 2015.

.

Bertrand pourrait faire la queue pour Leicester la saison prochaine

Arsenal et l’AC Milan ont été liés à un déménagement pour l’Anglais, mais des sources de talkSPORT affirment que Leicester se prépare à offrir à Bertrand un contrat d’un an.

On lui a proposé un accord pour rejoindre les Foxes en tant que couverture et offrir un concours pour James Justin et Luke Thomas.

Cependant, on pense que Bertrand attend le résultat de la candidature de Leicester à la Ligue des champions avant de faire le dernier appel.

Les hommes de Brendan Rodgers sont toujours dans le top quatre avec les Foxes en compétition avec Chelsea et Liverpool pour les deux dernières places dimanche dernier jour de la saison de Premier League.

Le joueur de 31 ans a confirmé sa décision de quitter Southampton dans une longue déclaration sur ses pages de médias sociaux plus tôt ce mois-ci.

Il a écrit: «Après plusieurs mois de prises de décisions difficiles, j’ai décidé de quitter le Southampton Football Club.

«Cela n’a été décidé que dans les 48 dernières heures et les commentaires selon lesquels je n’avais pas accepté une offre auparavant ne sont pas vrais.

«Je tiens à remercier tous les fans de m’avoir accueilli dans ce club de football et de m’avoir soutenu sans cesse. Tout le personnel de soutien dans les coulisses, je vous remercie. »