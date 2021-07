Leicester rejoint Villa et West Ham dans la course pour un Brésilien éprouvé en mouvement

in

Leicester envisage une décision pour un Brésilien très demandé qui devrait changer de club cet été, selon un rapport.

Les Foxes ont levé leur première FA Cup la saison dernière dans une autre superbe campagne sous Brendan Rodgers. Cependant, pour la deuxième saison consécutive, Leicester est tombé à l’obstacle final en ce qui concerne la qualification de la Ligue des champions.

Pour aider à éviter que cela ne se produise pour la troisième fois, Leicester a entrepris de renforcer sa profondeur dans plusieurs départements.

La machine à buts Patson Daka a signé du RB Salzbourg pour défier Jamie Vardy et Kelechi Iheanacho. Son arrivée a été rapidement suivie par la montée du milieu de terrain français Boubakary Soumare.

Ryan Bertrand est ensuite arrivé en transfert gratuit, bien que, selon le Mirror, les arrivées ne s’arrêtent peut-être pas là.

Citant une source de confiance Fabrizio Romano, ils ont révélé que Leicester était sur le point de signer Matheus Pereira.

Le meneur de jeu brésilien de West Brom a connu une superbe campagne malgré la relégation finale.

Le joueur de 25 ans était une étincelle brillante et a décroché des chiffres impressionnants de 11 buts et six passes décisives.

Aston Villa et West Ham ont tous deux été présentés comme des prétendants potentiels. En effet, nouveau patron de Baggies Valérien Ismael ne se fait aucune illusion que Pereira pourrait quitter cette fenêtre.

côté saoudien Al-Hilal a récemment vu une offre rejetée qui était loin de la valorisation de 25 à 30 millions de livres sterling de West Brom.

Un déménagement vers une équipe anglaise semble beaucoup plus probable, et Romano a affirmé que Leicester était le dernier à “envisager” un déménagement.

La cible de Leicester ouvre la porte au déménagement

Pendant ce temps, Leicester City sera très intéressé d’apprendre que le président toulousain Damien Comolli pense qu’Amine Adli quittera le club français cet été.

L’ailier a été lié à un déménagement au King Power Stadium avec Rodgers à la recherche d’un nouvel homme large. Le Renards le patron serait désireux de faire venir le joueur de 21 ans, car il correspond à ses critères de dépistage de pouvoir jouer sur le flanc droit.

S’adressant à Tuttomercatoweb, Comolli a admis qu’Adli semble également avoir déjà pris sa décision.

Il a dit : « Il y a une possibilité qu’il renouvelle ? Non, je n’y ai pas cru depuis longtemps.

« Nous avons eu une dizaine de discussions et à un moment donné, quand le joueur ne veut pas, il ne veut pas. Pour moi, il partira, il ne veut pas rester.

