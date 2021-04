Leicester renforce ses espoirs dans le top quatre en battant West Brom alors que Sam Allardyce se rapproche de la toute première relégation en tant que manager

Leicester a renforcé son emprise sur une place parmi les quatre premières avec une victoire 3-0 sur West Brom, menacé de relégation, jeudi soir.

Les buts de Jamie Vardy, Jonny Evans et Kelechi Iheanacho à la 36e minute ont permis aux Foxes de passer quatre points d’avance sur West Ham, cinquième.

.

Leicester était trop chaud à gérer pour West Brom

Le résultat a poussé West Brom plus près de la relégation alors que Sam Allardyce devrait subir une toute première relégation en tant qu’entraîneur.

Les Baggies sont à neuf points de sécurité avec seulement six matchs à jouer.

Leicester et West Brom auraient pu sortir de l’impasse lors des premières étapes du concours.

.

West Brom de Big Sam se rapproche d’un retour immédiat au championnat

Iheanacho a volé Dara O’Shea de la possession dans sa propre moitié de terrain et a couru au but, mais a été refusé par Sam Johnstone, qui a bien fait de forcer l’attaquant à l’écart.

Et à l’autre bout, Matheus Pereira a choisi Mbaye Diagne dans la surface, mais l’attaquant de Galatasaray prêté a mal tiré son tir à un moment crucial.

.

Vardy a mis fin à sa sécheresse de 11 matchs

Ce miss est revenu hanter l’équipe d’Allardyce alors que Vardy a marqué son premier but en 12 matches lorsqu’il a accroché une passe de Timothy Castagne et a dépassé Johnstone à la 23e minute.

Leicester a doublé son avance à peine trois minutes plus tard alors que le corner de Youri Tielemans détournait un joueur de West Brom et se dirigeait vers Evans, qui a dirigé son premier but en Premier League depuis décembre 2019.

.

Evans a marqué contre ses anciens employeurs

Et les hommes de Brendan Rodgers ont marqué leur troisième but quand Iheanacho a martelé une réduction de Vardy à la 36e minute.

C’est désormais 13 buts en autant de matches pour Iheanacho, qui est le meilleur buteur de Leicester avec 16 cette saison.

.

Iheanacho a marqué son 16e but de la saison

La seconde mi-temps n’a pas égalé les 45 premières minutes, Big Sam faisant venir le défenseur Semi Ajayi pour l’attaquant Callum Robinson à la pause pour maintenir le score bas.

Leicester a confortablement vu le match avec Iheanacho sur le point d’ajouter un deuxième but à son nom.