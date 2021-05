Leicester v Tottenham fait la une de la dernière journée énorme, Liverpool, West Ham, Everton et Arsenal affrontent des matchs clés et Sergio Aguero dit au revoir alors que Man City remporte le titre

Le dernier jour de la saison de Premier League 2020/21 approche à grands pas.

Manchester City a bouclé le titre plus tôt ce mois-ci, pour récupérer la couronne de haut vol de Liverpool.

GETTY

Man City est le champion pour la troisième fois en quatre saisons

Les hommes de Pep Guardiola ont été tête et épaules au-dessus de leurs rivaux cette saison et seront d’humeur festive devant 10000 supporters locaux dimanche pour la visite d’Everton.

Ils feront également leurs adieux à une légende avec le meilleur buteur de tous les temps Sergio Aguero jouant dans son dernier match de Premier League.

À l’autre bout du tableau, la bataille de relégation a également été triée.

Sheffield United, West Brom et Fulham ont fait leur entrée dans le championnat, Burnley, Brighton et Newcastle ayant survécu après des campagnes difficiles.

Le drame de la dernière journée sera centré sur la course aux places européennes.

Chelsea, Leicester et Liverpool se battront pour les quatre premiers lors de la dernière journée

Les sept meilleures équipes de la Premier League obtiendront l’Europe cette saison avec les places pour la Ligue des champions, la Ligue Europa et la nouvelle Ligue de conférence Europa encore indécises.

La poursuite européenne s’est bien réchauffée tout au long des derniers matchs et elle va maintenant atteindre le crescendo.

Voici ce que vous réserve le dernier jour de la saison…

Rencontres de la finale de la Premier League (coup d’envoi tous à 16h)

Arsenal contre Brighton et Hove Albion – EXCLUSIVITÉ DE L’APPLICATION talkSPORT

Aston Villa contre Chelsea

Fulham contre Newcastle United

Leeds United v West Bromwich Albion

Leicester City contre Tottenham Hotspur – EXCLUSIVITÉ talkSPORT

Liverpool v Crystal Palace

Manchester City contre Everton

Sheffield United contre Burnley – EXCLUSIVITÉ DE L’APPLICATION talkSPORT

West Ham United contre Southampton – EXCLUSIVITÉ talkSPORT 2

Wolverhampton Wanderers v Manchester United

Dernier jour de la Premier League: couverture de talkSPORT

Dimanche, nous vous proposerons cinq matchs exclusifs en direct sur le réseau talkSPORT, y compris l’énorme match entre Leicester et Tottenham.

Les Foxes doivent améliorer le résultat de Liverpool pour se classer dans le top quatre après en avoir échappé mercredi soir de manière angoissante.

L’équipe de Brendan Rodger a récemment remporté la FA Cup, mais sera impatiente de décrocher le football de la Ligue des champions après avoir été dans le top quatre toute la saison.

Les Spurs, quant à eux, ont également besoin d’une victoire pour avoir une chance de récupérer une place en Ligue Europa.

Il semble que les Londoniens du nord devront se contenter d’une place dans la nouvelle Ligue de conférence Europa, ce qui n’est guère idéal car ils cherchent à se reconstruire cet été.

talkSPORT 2 sera à West Ham v Southampton alors que les Hammers cherchent à tenir à l’écart de Tottenham et à terminer sixième.

Arsenal v Brighton, Leeds v West Brom et Sheffield United v Burnley seront alors exclusivement disponibles via l’application talkSPORT.

Comment écouter talkSPORT

appli talkSPORT – Télécharger ici

talkSPORT.com – Ecoute maintenant

Radio – Via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AM

la télé – Ciel: Canal 0108, Virgin Media: Canal 927, Freeview: Canal 723, Freesat: Chaîne 731

Dernier jour de Premier League: qu’est-ce qui est en jeu?

Outre Leicester, Chelsea et Liverpool chercheront à se classer parmi les quatre premiers lors de la dernière journée de la saison.

Les deux clubs sont bien placés pour le faire mais doivent faire leur travail.

Chelsea a besoin d’une victoire pour être assuré de terminer troisième, mais le fera si Liverpool ou Leicester ne parviennent pas à gagner.

Les Reds doivent mieux faire ce que font les Foxes et cela pourrait bien faire la différence de buts ce jour-là.

Pendant ce temps, Everton, Arsenal et même Leeds sont toujours dans le mix pour terminer respectivement sixième ou septième.

Alors que West Ham a l’air bien pour la sixième place, s’ils perdent, cela ouvrira la course à la Ligue Europa.

Les Spurs et Everton pourraient bondir si West Ham dérape tandis qu’Arsenal et Leeds feront tout leur possible pour terminer septième.

Cliquez ici pour toutes les permutations de Premier League avant le dernier jour.

Le tableau de la Premier League avant le dernier jour de la saison finale de la Premier League: qu’est-ce qui a été dit?

Le patron de Leicester, Brendan Rodgers, insiste sur le fait que son équipe continuera de se battre pour une place dans le top quatre le dernier jour.

«Obtenons la victoire là-bas», a-t-il poursuivi. «Reprenons ces prochains jours, remettons un plan et voyons si nous pouvons terminer avec trois points. Les fans nous ont vraiment poussés au-delà de la ligne ce week-end avec un effort incroyable entre eux et nous-mêmes.

«J’espère qu’ils pourront le faire le week-end et nous verrons où nous en sommes.»

Pendant ce temps, Jurgen Klopp espère que les 10000 fans d’Anfield dimanche pourront aider Liverpool à dépasser la ligne.

Il a déclaré: «La victoire de Burnley était une demi-finale. Nous devions gagner la demi-finale et nous l’avons fait. Rien n’est encore décidé mais nous avons amélioré notre position et nous avons la finale. C’est ce dont nous avions besoin. C’est ce que nous méritons car c’était une performance de haut niveau.

«Nous devons nous assurer de récupérer rapidement. Nous avons une équipe mince à certains postes. Nous devons les envelopper de coton. J’ai hâte de voir les 10 000 fans d’Anfield. Rien n’est décidé – les palais sont forts.

Et David Moyes a appelé West Ham à sortir et à gagner sa place en Ligue Europa.

Il a dit: «Ça sonne bien [their positon going into the final day].

«Je suis assez calme à ce sujet parce que je sais que nous devons encore aller le gagner.

«Dans l’ensemble, nous l’avons mérité cette année, mais nous avons encore un peu à faire et j’espère que nous pourrons dépasser la ligne.