Leicester va conclure un accord avec son défenseur après la blessure de Fofana

Leicester City est prêt à faire passer Ozan Kabak après que le défenseur Wesley Fofana a subi une blessure horrible en pré-saison, selon TEAMtalk.

Le Renards a battu Villarreal 3-2 mercredi soir, mais cela ne s’est pas bien terminé pour la star française très appréciée Fofana. Il a été pris par derrière dans un défi choquant de l’attaquant espagnol Nino et s’est immédiatement retrouvé dans une certaine détresse.

Fofana a été étiré et il a été confirmé plus tard qu’il avait subi une fracture du péroné. La blessure s’ajoute à un problème défensif pour Leicester, qui est déjà privé de Justin James et Timothy Castagne.

Les Foxes étaient déjà à la recherche d’un nouveau défenseur central après le départ à la retraite du capitaine Wes Morgan. En tant que tels, ils avaient déjà une liste de défenseurs qu’ils examinaient.

Les goûts de James Tarkowski de Burnley et Dael Fry de Middlesbrough sont parmi ceux qui ont été pris en considération. Mais nous comprenons qu’ils avaient déjà eu des entretiens sur Le défenseur turc Kabak.

Kabak a passé la seconde moitié de la saison dernière en prêt à Liverpool. Cependant, les Reds ont choisi de signer Ibrahima Konate à la place.

Kabak, 21 ans, souhaite rester en Premier League et Schalke, relégué, est prêt à sanctionner un accord permanent de moins de 10 millions de livres sterling et pourrait même sanctionner un autre prêt avec option d’achat.

Leicester est maintenant prêt à faire un pas rapide pour Kabak, qui pourrait être délié de son compatriote Caglar Soyuncu.

Fofana promet de rebondir plus fort

Quant à Fofana, il a envoyé un message sur Instagram après le match, disant : “Bonjour les gars, merci beaucoup pour tous vos messages.

“C’est une mauvaise journée aujourd’hui mais je suis dans un club formidable avec une équipe médicale formidable.

« Je vous donnerai des nouvelles dès que j’aurai un diagnostic définitif. Mais nous savons déjà que j’ai une fracture du péroné.

“Je viendrai bientôt et plus fort : ne vous inquiétez pas.”

Leicester ouvre la nouvelle saison avec un match contre les Wolves à domicile le samedi 14 août.

