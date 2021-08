Leicester, Villa et West Ham alertés alors que le Brésilien en colère exige la sortie d’Albion

in

Matheus Pereira admet qu’il veut quitter West Brom cet été après avoir riposté aux affirmations du manager Valerien Ismael selon lesquelles il n’est pas engagé dans le club.

Le joueur de 25 ans est avec les Baggies depuis deux saisons, dont la première en prêt. Il a signé des mandats permanents l’été dernier, s’engageant pour un séjour de quatre ans aux Hawthorns. Le Brésilien a effectué un changement décent, avec 38 départs sur 41 matches de championnat alors qu’Albion a obtenu une promotion.

Il a profité de 33 sorties en Premier League en 2020-2021 mais pourrait empêcher les West Midlanders de replonger dans le championnat. L’ancienne star du prêt du FC Nurnberg devait prendre sa place dans l’équipe pour les matchs de pré-saison.

Mais il n’a pas encore joué une seule minute avant la nouvelle campagne de deuxième niveau. L’ailier s’est entraîné mais absent lorsque le temps de jeu arrive.

Ismael a pris ombrage de ses actions. Il a déclaré que le Sud-Américain n’était “pas engagé envers le championnat et pas envers nous”.

Pereira a maintenant répondu aux affirmations et n’a tiré aucun coup de poing dans son évaluation de l’accusation.

“Personne n’a jamais vu une interview dans laquelle j’ai dit du mal du club, ou de toute personne associée au club, ou même que je voulais quitter le club par quelque moyen que ce soit”, a-t-il écrit sur les réseaux sociaux.

«C’est parce que j’ai du caractère et j’ai du respect pour le club car il m’a ouvert ses portes quand j’en avais besoin et j’ai cru en moi. Le dévouement n’a jamais manqué et j’ai été engagé au cours des deux dernières saisons.

“C’est extrêmement faux pour quiconque de dire que je ne suis ‘pas engagé’ puisque je m’entraîne et je m’engage comme je le ferais normalement et je me donne à 100% chaque jour.

“Je pense que c’est bas d’essayer de dégrader mon image et mon professionnalisme de cette manière.”

Prem trio prêt à bondir pour Pereira



Il semble inévitable que Pereira soit en route cet été. Leicester, Aston Villa et West Ham sont liés, alors qu’il aurait eu un offre du Qatar.

En mai, l’ancien attaquant anglais Emile Heskey a exhorté Villa à signer la star dans une interview avec HITC. Son prix est inconnu, mais l’équipe de Dean Smith aurait certainement l’argent si Jack Grealish est vendu.

Pereira a clairement exprimé son sentiment mais n’a que des éloges pour la façon dont il a été traité.

«Je ne veux pas quitter le club par la porte arrière. Cela n’a jamais été mon plan ou mon intention, bien au contraire », a-t-il ajouté. «Je veux que le club soit suffisamment récompensé pour avoir cru en moi et m’avoir soutenu pendant deux saisons.

« Il y a trois semaines, j’ai reçu une offre qui allait changer ma vie et celle de ma famille pour toujours.

«Je viens d’humbles débuts, lentement mais sûrement, je me suis construit et j’ai réalisé des choses avec beaucoup de travail acharné et de dévouement. Atteindre la liberté financière à 25 ans serait inimaginable.

“Je veux partir, je veux rechercher de nouvelles expériences, mais je veux le faire de manière juste et correcte.”

