Leicester vs Norwich le jour du Nouvel An reporté alors que COVID continue de semer le chaos avec la liste des matches de Premier League

Le choc du Nouvel An de Norwich à Leicester a été reporté, a-t-il été annoncé.

La nouvelle a été confirmée par les deux clubs jeudi soir, la Premier League fournissant plus de détails dans un communiqué.

Trois matches de Leicester ont été annulés depuis début décembre

Il a déclaré: « Suite à une demande de Norwich City, le conseil d’administration de la Premier League s’est réuni aujourd’hui et a malheureusement accepté de reporter le match du club au King Power Stadium de Leicester City, qui doit se jouer à 15h00 GMT le samedi 1er janvier.

«Le conseil d’administration a accepté la candidature de Norwich car le club n’a pas le nombre requis de joueurs disponibles pour le match (13 joueurs de champ et un gardien de but), en raison de cas de Covid-19 et de blessures.

« La décision du conseil d’administration a pu être prise avant le match pour donner de la clarté aux clubs concernés et à leurs fans. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et les perturbations causées aux plans festifs des supporters. »

Les Canaries – battus 3-0 à Crystal Palace mardi – ont été gravement épuisés par les absences et les blessures forcées par COVID. Dean Smith a critiqué un manque apparent d’inquiétude pour le bien-être des joueurs après la défaite à Palace.

La situation semble désespérée pour Norwich, qui n’a que dix points en 19 matches de Premier League cette saison

Le patron de Norwich a déploré : « Je n’avais pas beaucoup de choix avec l’équipe et les remplaçants aujourd’hui.

« Si c’est ce que veut la Premier League, qu’il en soit ainsi. On ne devrait jamais nous demander dans le climat actuel de faire subir cela aux joueurs. Les joueurs continueront de compléter la liste des blessures.

« Nous en avons eu trois qui ont abandonné hier. Max Aarons, Teemu Pukki et Todd Cantwell se sont tous retirés. C’est une période vraiment difficile, pas seulement pour nous-mêmes mais pour tout le monde en ce moment.

« Je viens de dire aux joueurs le bilan à mi-parcours : ce n’est pas assez bon et ça doit être mieux. S’ils veulent conserver un semblant d’équipe de Premier League, nous devons le renverser très rapidement. Cela n’aide pas, nous n’avons que 10 joueurs seniors.

Leicester a également eu de nombreux problèmes de COVID au sein de son équipe ces dernières semaines et a également été touché par des blessures.

Rodgers a critiqué l’intensité des rencontres en décembre

C’est le troisième match des Foxes reporté en un mois après que les matchs contre Tottenham et Everton aient dû être reprogrammés.

Cela pourrait bien être salué par le patron Brendan Rodgers, qui a confirmé jeudi que Jamie Vardy pourrait être absent jusqu’à quatre semaines en raison d’un problème aux ischio-jambiers qu’il a aggravé lors de la défaite de Liverpool mardi.

Cela s’ajoute à au moins sept autres joueurs de Leicester encore actuellement absents.

« Jamie sera absent. Cela pourrait être les trois à quatre prochaines semaines », a déclaré Rodgers.

«C’est un ischio-jambier. Il pouvait continuer, c’est ce qu’il voulait faire, mais l’analyse s’est révélée comme ça.

Leicester a subi un coup dur lors de sa victoire contre Liverpool

Rodgers a estimé que le programme des fêtes chargé et les exigences supplémentaires imposées aux joueurs en raison du coronavirus avaient joué un rôle important dans la blessure de Vardy.

« Je pense que l’élément de fatigue dans cette combinaison de matchs y a probablement conduit », a-t-il ajouté.

« Les joueurs ne sont pas des robots. Les gens pensent que parce qu’ils sont payés très cher, ils devraient jouer tous les jours de la semaine et ce n’est pas le cas.

«Il l’a ressenti lors du match de coupe à Liverpool, où la dernière demi-heure a gêné sa performance.

«Nous ne l’avons pas impliqué le week-end pour lui donner un maximum de repos – même s’il était sur le banc, il n’a pas pu jouer – et l’autre soir, il l’a juste ressenti vers la fin du match.

« C’est la combinaison des matchs que nous avons eus et le temps de récupération a rendu la tâche difficile pour lui. »