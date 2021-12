Leicester vs Tottenham devient le troisième match de Premier League à être reporté cette semaine alors que les appels à la pause de la saison augmentent au milieu de la propagation de la variante COVID Omicron

Le choc de Leicester à domicile contre Tottenham jeudi soir a été reporté, a-t-il été confirmé.

Les deux clubs ont initialement vu leurs demandes de report du match rejetées, alors que Leicester manquait NEUF joueurs de l’équipe première.

Leicester vs Tottenham n’aura pas lieu à la date prévue

Cependant, le match n’aura plus lieu à la date initialement prévue. C’est le troisième match de Premier League à être reporté cette semaine et le quatrième au cours des quinze derniers jours.

Brendan Rodgers a déclaré qu’il y avait eu un certain nombre de cas de COVID à Leicester avant leur victoire sur Newcastle, cependant, leurs absences ont augmenté en raison de blessures dues à une équipe plus mince.

Tottenham a souffert de sa propre épidémie de COVID avec l’annulation de ses deux derniers matches.

L’affrontement de Brentford à domicile contre Manchester United, qui devait avoir lieu mardi, est l’un de ces matches de championnat à avoir souffert en raison d’une épidémie de COVID avec les Red Devils.

getty

Il y a maintenant des problèmes avec COVID à Brentford aussi, révèle Thomas Frank

Thomas Frank a mis en doute l’affrontement de son équipe à Southampton samedi alors qu’il révélait qu’il y avait maintenant 13 cas de COVID dans le club.

Et le patron des Bees pense que le moment est venu pour la Premier League d’intervenir et de briser la chaîne COVID entre les clubs pour une période temporaire au milieu de la propagation rapide de la variante Omicron à travers le pays.

« Nous pensons que nous devrions reporter le tour complet des matchs de Premier League ce week-end », a-t-il déclaré jeudi matin.

«Les cas de COVID passent par le toit dans tous les clubs de Premier League, tout le monde y fait face et a des problèmes.

« Reporter cette manche et aussi la manche de la Coupe Carabao donnerait à chacun au moins une semaine, ou quatre ou cinq jours pour nettoyer et tout faire sur le terrain d’entraînement afin que tout soit propre et que vous brisiez la chaîne. »

« Nous respectons pleinement le fait que nous voulons jouer et il est important que le football continue, et de cette façon, nous pouvons nous assurer que le Boxing Day continue, j’en suis sûr à 100% », a ajouté Frank.

« Cette variante d’Omicron fonctionne comme une traînée de poudre dans le monde entier et je pense que nous devons faire tout notre possible pour la protéger et l’éviter. Je pense que nous pouvons faire beaucoup en fermant les terrains d’entraînement pendant trois, quatre ou cinq jours, puis nous pourrons recommencer. »

