Leicester vs Tottenham en direct: Comment regarder le football de Premier League en ligne de n’importe où

C’est le dernier jour de la saison de Premier League et Leicester a désespérément besoin d’une victoire alors qu’il accueille Tottenham. Ne manquez pas un moment avec notre guide de diffusion en direct Leicester vs Tottenham.

Bien que Leicester ait déjà marqué suffisamment de points pour se qualifier pour la Ligue Europa, l’équipe vise la qualification en Ligue des champions après avoir raté de peu la saison dernière.

L’équipe de Brendan Rodgers pourrait terminer une saison inoubliable en revendiquant une place en Ligue des champions après avoir remporté la première FA Cup de l’histoire du club le week-end dernier.

Une défaite en milieu de semaine en Premier League contre les finalistes de la FA Cup, Chelsea, laisse Leicester à la cinquième place dans l’état actuel des choses après que Liverpool ait remporté quatre victoires sur le rebond pour dépasser les Foxes à la différence de buts.

Être conjoint sur des points avec une pire différence de buts, même une victoire pourrait ne pas suffire à garantir l’entrée à la meilleure compétition européenne la saison prochaine, ce qui signifie que les fans du King Power auront également un œil sur l’action à Anfield, ce qui aidera à décider de leur sort.

Après sa défaite lors de leur dernière sortie contre Aston Villa, Tottenham est maintenant mathématiquement hors de course pour la Ligue des champions, mais il reste encore beaucoup à jouer car le manager par intérim Ryan Mason espère gagner une place en Ligue Europa pour la saison prochaine.

Une deuxième sixième place consécutive est le meilleur que les Spurs puissent obtenir avec une victoire contre Leicester, bien que les résultats ailleurs pourraient les voir échouer.

Avec une dernière journée passionnante de football de Premier League sur les cartes, vous ne voulez pas manquer l’action en direct. Lisez la suite pour savoir comment regarder une diffusion en direct Leicester vs Tottenham, où que vous soyez dans le monde.

Leicester vs Tottenham: où et quand?

Le match de jeudi aura lieu au King Power Stadium de Leicester, avec le coup d’envoi prévu à 16 heures BST, heure locale.

Cela en fait un départ à 11 h HE / 8 h PT pour les gens qui écoutent les États-Unis, et un coup d’envoi à 1 h 00 AEST lundi matin pour les écouteurs folkloriques d’Australie.

Comment regarder Leicester vs Tottenham en ligne aux États-Unis

NBC détient les droits de diffusion exclusifs de la saison 2020/21 de Premier League. Le coup d’envoi pour Leicester vs Tottenham est à 11h HE / 8h PT, avec une couverture en direct sur son service de streaming Peacock ainsi que sur NBCSN qui vous donne quelques autres options de diffusion en direct décrites ci-dessous.

Pour le streaming en dehors de Peacock, votre meilleur moyen d’accéder à Leicester vs Tottenham est avec Sling ou FuboTV qui diffusent en direct des chaînes partenaires NBC, NBCSN, NBC Universo et Telemundo.

Si vous ne parvenez pas à accéder à la couverture de NBC parce que vous êtes à l’extérieur du pays, n’oubliez pas que vous pouvez utiliser un VPN pour vous connecter à votre couverture habituelle, comme vous le feriez chez vous. Parmi les nombreuses options, ExpressVPN, comme indiqué ci-dessous, reste l’un des meilleurs services actuellement disponibles.

Comment diffuser Leicester vs Tottenham en direct au Royaume-Uni

Le match de dimanche sera disponible sur Sky Sports Football, avec une couverture du King Power Stadium à partir de 15 h 50 BST avant le coup d’envoi à 16 h. Vous pouvez vous connecter à la couverture du Super Sunday à partir de 15 heures sur Sky Sports Premier League (qui montre le match Man City vs Everton) avant de passer à Sky Sports Football avant le coup d’envoi.

Si vous n’êtes pas abonné à Sky, vous pouvez toujours regarder facilement Leicester vs Tottenham en ligne ou à la télévision. C’est à cause de l’excellente valeur de la branche de streaming de Sky, NOW (anciennement Now TV).

Un abonnement NOW Sports vous donnera également accès à toutes les chaînes Sky Sports et coûte 9,99 £ par jour, bien que le pass mensuel soit bien meilleur. Il vous permettra de regarder tous les matchs de la Premier League, ainsi que tous les prochains golf du PGA Tour, Test cricket et Formule 1.

NOW Sports Membership



Regardez la couverture de Sky Sports de la Premier League en ligne avec un abonnement NOW Sports. Regardez la couverture d’une journée pour 10 £ ou obtenez un pass mensuel pour 34 £.

À partir de 10 £ chez MAINTENANT

Comment diffuser Leicester vs Tottenham en direct au Canada

DAZN est le détenteur des droits pour les matchs de Premier League en direct cette saison au Canada et montrera tous les matchs restants en direct, y compris cette confrontation entre Leicester et Tottenham, avec le coup d’envoi prévu à 11h HE / 8h PT.

Le réseau en ligne uniquement propose un essai gratuit d’un mois qui vous permettra de regarder les derniers matchs de la Premier League sans payer un centime. Si vous décidez de conserver DAZN, vous paierez 20 $ par mois ou un abonnement annuel de 150 $. L’application DAZN dédiée est disponible pour les téléphones et tablettes iOS et Android, ainsi que pour Amazon Fire TV, Android TV, Chromecast, Apple TV et la plupart des téléviseurs intelligents modernes. Les Canadiens à l’extérieur du pays peuvent suivre l’itinéraire VPN ci-dessus et se connecter avec une connexion DAZN tout de même.

DAZN



DAZN est le berceau de la couverture de la Premier League au Canada parmi de nombreux autres sports. Essayez-le gratuitement pendant un mois, puis ne payez que 20 $ par mois par la suite, ou 150 $ pour l’année.

20 $ par mois chez DAZN

Diffusion en direct de Leicester vs Tottenham en direct en Australie

Si vous prévoyez de regarder Leicester vs Tottenham en Australie, vous devrez être abonné à Optus Sports, car le réseau détient les droits de diffusion en direct exclusifs de la Premier League Down Under.

Le coup d’envoi en Australie est à 1h du matin AEST aux petites heures du lundi matin.

Optus Sport



Optus Sport est votre référence pour la couverture de la Premier League en Australie. Vous pouvez vous abonner mensuellement pour 15 $ ou payer un an d’avance à 139 $ pour économiser un peu d’argent.

15 $ par mois chez Optus Sport

Regardez Leicester vs Tottenham en ligne depuis l’extérieur de votre pays

Nous avons des détails sur tous les diffuseurs américains, britanniques, australiens et canadiens de ce match ci-dessus dans ce guide. Si vous avez l’intention de regarder Leicester vs Tottenham mais que vous vous trouvez loin de chez vous, vous rencontrerez des problèmes en essayant de diffuser votre couverture nationale en ligne depuis l’étranger, car elle sera probablement géo-bloquée.

C’est là qu’un VPN sera utile. En utiliser un vous permet de changer virtuellement l’adresse IP de votre ordinateur portable, tablette ou mobile en une adresse qui se trouve dans le pays où le contenu est disponible, vous permettant de regarder comme si vous y étiez.

Les VPN sont incroyablement faciles à utiliser et ont l’avantage supplémentaire de vous offrir une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous surfez sur le Web. Il existe de nombreuses options et nous recommandons ExpressVPN comme notre choix n ° 1 en raison de sa vitesse, de sa sécurité et de sa facilité d’utilisation. Il peut être utilisé sur une vaste gamme de systèmes d’exploitation et d’appareils (par exemple, iOS, Android, Smart TV, Fire TV Stick, Roku, consoles de jeux, etc.). Inscrivez-vous maintenant à ExpressVPN et profitez d’une réduction de 49% et de 3 mois GRATUITS avec un abonnement annuel. Ou essayez-le avec sa garantie de remboursement de 30 jours. Vous recherchez d’autres options? Voici quelques-unes des meilleures offres VPN disponibles actuellement.