Leicestershire: la pénurie de croquants chez les marcheurs laisse la fille du mal à manger | Royaume-Uni | Nouvelles

À la suite d’un trouble de l’alimentation, Ava, quatre ans, compte sur les chips au sel de mer cuites au four de Walkers dans le cadre de son alimentation. Les marcheurs ont été confrontés à des pénuries en raison de problèmes d’approvisionnement, causés par un problème informatique le mois dernier, empêchant les parents d’Ava de trouver les chips. Le jeune du Leicestershire souffre d’un certain nombre de problèmes de santé, notamment d’un trouble de l’apport alimentaire évitant ou restrictif (ARFID) et d’une condition qui affecte son développement.

Sa mère, Michelle, a déclaré à la BBC qu’elle ne mangeait que la saveur spécifique des chips Walkers, des gaufres grillées et un certain type de purée de petits fruits.

Elle ne boit que du lait d’amande sucré et un mélange de vitamines sur ordonnance.

Quand Ava a été privée de chips pendant cinq jours – qu’elle mange généralement deux fois par jour – elle est devenue léthargique et renfermée.

Parlant du problème, Michelle a déclaré: « Lorsque votre enfant dépend d’un aliment et que vous ne pouvez pas l’obtenir, c’est vraiment difficile.

« [Me and my husband] aller chercher les chips dans les magasins tous les jours pendant une heure ou deux.

« Nous avons une grande famille élargie et tout le monde s’occupe d’elle aussi.

« Il n’y a pas une énorme valeur nutritionnelle dans les chips, mais le sel aide. Cela la fait boire plus.

« [If she doesn’t have them] ça la fait vraiment dormir, elle reste allongée et n’a pas assez d’énergie. »

« Notre grande peur est de devoir aller à l’hôpital et si nous ne pouvons pas trouver ces chips, c’est une possibilité à 100%. »

Michelle, qui a du mal à mettre la main sur les chips depuis plus d’un mois, a déclaré que sa fille préférerait recevoir une perfusion intraveineuse plutôt que de manger un aliment qu’elle n’aime pas.

Elle a ajouté: « Cela me rend très, très anxieuse. Ce qui semble être une chose si simple est énorme pour elle. »

Michelle a déclaré que, pour les enfants souffrant de troubles de l’alimentation, il n’était pas rare de se fier aux chips, ajoutant qu’elle avait rencontré d’autres familles sur les réseaux sociaux qui étaient aux prises avec un problème similaire.

Cependant, elle a déclaré qu’elle avait été confrontée à une réponse négative de la part des personnes qui entendent parler de sa situation.

S’adressant à BBC News, Michelle a déclaré: « Il y a beaucoup de gens qui vivent cela à tous les âges, mais il y a eu beaucoup de jugement et beaucoup de commentaires très, très négatifs.

« Il s’agit d’un trouble de l’alimentation enregistré et beaucoup de gens ne comprennent pas vraiment les troubles d’apprentissage, l’autisme, l’alimentation sensorielle ou l’ARFID, il y a donc des idées fausses sur ce que c’est. »

Cependant, elle a également déclaré que des personnes à travers le pays avaient proposé leur aide en leur fournissant des chips.

Nicole Kirkland, co-fondatrice de l’association caritative ARFID Awareness UK, a déclaré que de nombreuses personnes méprisent souvent la maladie et ceux qui la traitent.

Elle a déclaré à la BBC: « Il s’agit souvent de glucides complexes et d’aliments transformés, de par la nature même qu’ils sont cohérents, vous vous retrouvez donc avec des chips, du pain blanc, des céréales ou des frites de restauration rapide, cela peut donc apparaître comme un parent paresseux .

« Cela s’ouvre vraiment au jugement, mais ce n’est pas seulement un enfant qui mange difficilement.

« La mère fait de son mieux et, malheureusement, il y a très peu d’aide et de soutien pour les gens. »

Walkers a déclaré que les problèmes d’approvisionnement devraient se poursuivre pendant plusieurs semaines.

Une porte-parole a déclaré: « Nous faisons tout notre possible pour augmenter la production et remettre les favoris des gens sur les tablettes. Nous sommes vraiment désolés pour la gêne occasionnée. »