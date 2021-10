Leigh-Anne de Little Mix s’exprime au milieu du drame de Jesy Nelson et Nicki Minaj

Après avoir entendu parler des messages, Nicki est allée sur Instagram Live avec Jesy où elle a défendu son collaborateur sans mentionner explicitement Little Mix par son nom.

« Imprimez-leur des SMS, ouvrez-vous le cul et enfoncez-le dans le cul de votre mère – roi. OK ? » dit Nicki. « Et arrêtez d’essayer de blesser les gens et de tuer la vie et la carrière des gens. »

Quant à Jesy, elle a choisi de ne critiquer personne en ligne. En fait, elle voulait s’excuser pour tous ceux qu’elle avait offensés avec son dernier projet. « Personnellement, je veux dire que mon intention n’a jamais été d’offenser les personnes de couleur avec cette vidéo et ma chanson parce que comme je l’ai dit, en grandissant comme une jeune fille, c’est la musique que j’écoutais », a déclaré Jesy sur Instagram Habitent. « Ce sont les vidéos que j’ai regardées et que j’ai trouvées les meilleures. Pour moi personnellement, le R&B des années 90 a été les meilleures années de la musique. Je voulais juste célébrer cela. »