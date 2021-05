Leigh-Anne Pinnock de Little Mix “ deviendra juge de RuPaul’s Drag Race UK ” ⋆ .

Leigh-Anne Pinnock devrait devenir juge de RuPaul’s Drag Race UK (Photo: BBC & .)

La star de Little Mix, Leigh-Anne Pinnock, est sur le point de devenir juge pour la prochaine série de RuPaul’s Drag Race UK, a-t-on affirmé.

L’interprète, qui vient d’annoncer sa grossesse, se lancerait dans la troisième saison de l’émission à succès de la BBC.

Cela vient après que sa camarade de groupe Jade Thirwall ait été un succès lors de la première saison, faisant de Leigh-Anne le deuxième Little Mixer à apparaître sur le panneau.

Selon le Daily Star, la future maman est enthousiasmée par son nouveau rôle dans la série car elle est une grande fan.

“ Les producteurs voulaient que Leigh-Anne soit juge invitée depuis longtemps, ils étaient donc ravis qu’elle ait enfin pu le faire ”, a déclaré un initié à la publication.

“ Tout était très silencieux et elle n’a pas pu dire à beaucoup de gens qu’elle le faisait.

Little Mix a publié le clip de leur morceau Confetti plus tôt cette année (Photo: Shutterstock)

“ Leigh-Anne est une grande fan de la série, elle était donc la juge invitée parfaite. Elle était dans son élément. Et, bien sûr, les concurrents ont adoré la rencontrer.

Les patrons de la BBC devraient annoncer officiellement que Leigh-Anne rejoindra le panel plus tard cette année.

Après la sortie récente du clip de Confetti de Little Mix, il n’est pas surprenant qu’elle ait été choisie pour rejoindre la série.

Dans la vidéo, Perrie Edwards, Jade Thirlwall et Leigh-Anne ont uni leurs forces aux stars de Drag Race UK et nous ont donné la réalité du drag king alors qu’ils se retrouvaient face à face avec leurs alter-égos masculins, Pez, J-Dog et Lenny. .

Le trio se pavanait dans un club alors qu’ils se faisaient face en traînée tout en partageant les projecteurs avec des stars de Drag Race UK, Bimini Bon Boulash, Tayce et A’Whora.

Nous avons hâte de voir l’énergie que Leigh-Anne apportera au spectacle.

La troisième série de Drag Race UK de RuPaul sera diffusée sur BBC Three plus tard cette année.

