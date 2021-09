Leigh Griffiths utilise deux mots pour décrire le patron du Celtic Postecoglou après son départ mardi

in

Photo de Ian MacNicol/.

Leigh Griffiths a chanté les louanges du patron du Celtic Ange Postecoglou.

L’ancien manager australien a pris les commandes de Parkhead cet été avec un accueil assez mitigé.

Certains fans du Celtic étaient satisfaits, mais beaucoup d’autres s’attendaient à ce qu’un plus grand nom remplace Neil Lennon après avoir été taquiné avec Eddie Howe, Roy Keane et même Rafael Benitez.

Mais après un début désespéré sous Postecoglou, qui comprenait l’élimination de la qualification en Ligue des champions et la défaite contre Hearts lors du premier match de Premiership, Celtic s’est considérablement amélioré et a enchaîné une séquence de six victoires consécutives, marquant 24 buts au cours de cette période.

Malgré la perte de son premier derby Old Firm contre les Rangers – qui ont trois points d’avance sur eux au classement de la Premiership – dimanche, le Celtic semble toujours être entre de bonnes mains – et Griffiths est un grand fan.

« Ange aura tiré des leçons » | Le verdict de Scott McDonald sur une semaine énorme pour le Celtic

BridTV

4640

« Ange aura tiré des leçons » | Le verdict de Scott McDonald sur une semaine énorme pour le Celtic

855191

855191

centre

UCqUPn73T2WxGyzCdtLe8m7g

67 Salut, Salut (Youtube)

https://yt3.ggpht.com/ytc/AAUvwng3RIc-bAXurA5yt1Vj63uuVOBD1RQ9n6j_XKhD=s800-ck-c0x00ffffff-no-rj

13872

Le tueur à gages de 31 ans s’est vu remettre un nouveau contrat d’un an par Postecoglou, pour ensuite être prêté à Dundee le jour de la date limite de transfert dans un développement assez inattendu.

Mais Griffiths a néanmoins parlé avec enthousiasme de l’entraîneur, le décrivant comme une “classe différente”.

Il a déclaré au Scottish Sun : « Ange est une classe différente depuis qu’il est arrivé au Celtic, super pour moi et le reste des garçons. Je n’aurai pas de mal à dire à son sujet. Sa formation était de première classe. J’ai juste eu une pré-saison perturbée et j’essayais ensuite de rattraper les garçons, qui volaient. »

Retourne le

Griffiths pourrait encore tout renverser au Celtic, mais un prêt réussi est impératif.

Mais rappelez-vous, il s’agit d’un attaquant qui a marqué 40 buts lors de la campagne 2015-16, faisant de lui l’un des buteurs les plus dévastateurs du club dans son histoire récente.

Et s’il peut canaliser cela correctement et redécouvrir sa forme, on ne sait pas à quel point il pourrait être bon cette saison.

Photo de Steve Welsh/.

Dans d’autres nouvelles, “Oh mon Dieu, je ne voulais pas voir ça”: certains fans d’Arsenal découvrent un problème avec Takehiro Tomiyasu