Leigh Perkins d’Orvis est mort à 93 ans – WWD

Leigh H.Perkins, qui a acheté The Orvis Company en 1965 et l’a transformée au cours des trois décennies suivantes en l’une des plus grandes marques de plein air du pays, est décédé le 7 mai à Monticello, en Floride. Il avait 93 ans.

Largement considéré comme un homme d’affaires et un spécialiste du marketing fort, Perkins était un homme de plein air de longue date qui était plus à l’aise en lançant une ligne dans un ruisseau à truites ou en suivant un chien-oiseau dans un champ. Selon l’entreprise, il chassait ou pêchait plus de 250 jours par an, même dans ses 90 ans, et était un chef de file dans la volonté de conserver les ressources en terres et en eau pour les générations futures.

Il est né à Cleveland en 1927 d’une mère, Katharine, qui était une pêcheuse et une chasseuse dévouée à une époque où peu de femmes se livraient à ces sports. «Elle m’a appris à pêcher et à chasser, et elle a été ma principale compagne sportive pendant les 18 premières années de ma vie», a-t-il écrit dans son autobiographie de 1999, «La vie d’un sportif: comment j’ai construit Orvis en mélangeant affaires et sport».

Après avoir obtenu son diplôme du Williams College en 1950, Perkins a pris un emploi de rodman dans une équipe d’arpentage dans les mines de fer du nord du Minnesota, devenant contremaître avant de prendre un emploi de vendeur pour Harris Calorific de Cleveland, qui faisait du soudage au gaz et équipement de coupe. Il a commencé à chercher une entreprise à construire et a pensé à Orvis, une entreprise dont il était client depuis ses études universitaires.

L’entreprise, qui a été fondée en 1856 par Charles F. Orvis, appartenait à l’époque à Dudley «Duckie» Corkran, et après neuf mois de persuasion, Perkins a pu acheter l’entreprise le 1er janvier 1965. Au fil des ans il a été président, marchandiseur, directeur artistique, développeur de produits et tout et tout le reste. Il a également personnellement approuvé chaque article du catalogue de l’entreprise.

Au cours des 27 années suivantes, il a fait passer Orvis d’une entreprise de niche avec 20 employés et 500 000 $ de ventes annuelles à une chaîne de vente par correspondance et de vente au détail comptant plus de 700 employés et des ventes dépassant 90 millions de dollars. Parmi les produits qui lui ont été attribués, il y avait le zinger rétractable pour contenir des outils de pêche à la mouche et le premier vêtement de pluie en Gore-Tex. Il a également développé le lit Orvis Dog Nest, le premier du genre vendu aux États-Unis en 1977, qui est devenu une activité entièrement nouvelle et rentable pour l’entreprise.

En 1966, il a lancé la première école de pêche à la mouche au monde à Manchester, dans le Vermont, et a ouvert une école de tir à l’aile plusieurs années plus tard. L’entreprise offre désormais des cours gratuits à plus de 15 000 futurs pêcheurs chaque année. Dans les années 1980, il a commencé à faire don de 5% des bénéfices avant impôts d’Orvis à des groupes de conservation des poissons et de la faune, notamment Trout Unlimited, la Ruffed Grouse Society, la Nature Conservancy et la Atlantic Salmon Federation.

Perkins a pris sa retraite en 1992 et l’entreprise est passée à ses fils Leigh H. «Perk» Perkins Jr. et David Perkins, avec Perk Perkins en tant que président et chef de la direction. Aujourd’hui, l’entreprise est dirigée par le fils de Perk Perkins, Simon. Il exploite 77 magasins et huit points de vente.

Leigh Perkins a également siégé à divers conseils d’administration à but non lucratif et, en 1985, il a fondé la Fondation Orvis-Perkins, qui a fait don de millions de dollars aux efforts de conservation de l’habitat et de la faune. «Il n’est pas exagéré de dire que Leigh Perkins était un ami des pêcheurs du monde entier», a déclaré Johnny Morris, fondateur de Bass Pro Shops et ami de longue date de Perkins. «Leigh a toujours été un défenseur de l’environnement. Grâce à sa générosité et à son plaidoyer lucide, il a été une source d’inspiration pour nous tous qui nous soucions du plein air. C’était l’un de nos héros.

Au fil des ans, Perkins a reçu de nombreuses distinctions, dont le Chevron Conservation Award de 1992. Neuf ans plus tard, l’Université du Minnesota a décerné à Leigh un doctorat honorifique en droit, pour «[helping] certaines des organisations de conservation les plus importantes et les plus importantes au monde pour moderniser leurs pratiques, créer des programmes de recherche scientifique et réaliser leur potentiel de service », ainsi que pour créer un programme permanent de recherche sur la forêt et la faune à l’université.

Il laisse dans le deuil son épouse, Anne; les enfants Perk Perkins, David Perkins, Molly Perkins et Melissa McAvoy; les beaux-enfants Penny Mesic, Annie Ireland et Jamie Ireland; les petits-enfants Simon Perkins, Charley Perkins, Hannah Perkins, Molly Perkins, Jake Perkins, Leigh Perkins, Spencer McAvoy, Emma McAvoy, Ralph McAvoy, Melissa Mesic Marshall et James Mesic; trois arrière-petits-enfants et une meute de chiens.