Leigh Wood-Michael Conlan, le 12 mars à Nottingham

Xu-Bois

L’un des combats les plus attendus de ces derniers mois en Angleterre et en Irlande a déjà une date.

bois de Leigh (25-2, 15 KO) et Michael Conlan (16-0, 8 KOs) se rencontreront le 12 mars à Nottingham Arena, a annoncé l’ancien olympien irlandais. Ce sera la première grande opportunité qu’il aura au niveau de l’élite mondiale, dans un combat égal et, si les restrictions le permettent, il accrochera sûrement le panneau « SOLD OUT » au box-office au cœur de l’Angleterre.

Le combat apporte avec lui un titre mondial secondaire de ceux que la WBA a annoncé qu’elle allait éliminer, et aussi, surtout, être Challenger officiel de Leo Santa Cruz, monarque royal de la catégorie.